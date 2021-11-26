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Производителей смартфонов обяжут получать от пользователей «явный отказ» от установки российских приложений

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство планирует с 1 марта 2022 года ряд изменить правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Производителей гаджетов обяжут давать возможность выбора поисковика на устройстве и брать «явный» отказ от установки российских приложений.

Производителей смартфонов обяжут получать от пользователей «явный отказ» от установки российских приложений

Соответствующие изменения 26 ноября должна рассмотреть Подкомиссия по административной реформе аппарата правительства, сообщил РБК.

Суть изменений в том, чтобы обязать производителей показывать потребителю отдельное окно выбора поисковой системы (сейчас у некоторых вендоров может быть установлен какой-либо поисковик по умолчанию). А также в том, чтобы отказ пользователя от установки российских приложений при первом запуске устройства происходил «в явном виде».

«Неясно, что такое в «явном виде», но в любом случае оба изменения потребуют серьезных технических доработок устройств», — отметил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. Он также подчеркнул, что наиболее спорные изменения вносились в проект в последний момент и не обсуждались с бизнесом.

Представитель РАТЭК напомнил, что с момента вступления в силу закона о предустановке российских программ на продаваемых в стране гаджетах правительство несколько раз вносило изменения в формат того, как должна осуществляться предустановка, поскольку первые версии правил были заведомо невыполнимыми.

Среди других предложенныйх изменений:

  • включить в перечень программ для предустановки приложения для чтения электронных книг;
  • предустановленные приложения должны быть представлены на экране устройства в том же виде (с равным или меньшие количеством действий для запуска и использования), что и приложения того же класса, правообладателями которых являются производитель устройства и разработчик его операционной системы;
  • должна появиться возможность удаления предустановленных программ.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры на основе ежегодного рейтинга приложений с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей. Сейчас большая часть утвержденных приложений — это сервисы VK и «Яндекса». 

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В августе 2021 года член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин просил Минцифры проверить предустановку отечественного софта на гаджеты Apple. По его словам, владельцы iPhone сталкивались с трудностями. Так. например, при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдает ошибку, а при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора. Кроме того, браузер Safari в принципе не дает возможности выбрать российский поисковик. 

В сентябре 2021 года стало известно, что Минцифры планирует расширить перечень приложений для предустановки еще четырьмя программами. Речь идет об онлайн-магазине, программе по прослушиванию музыки, приложении для чтения книг, а также сервисе по проведению конференций.

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Фото на обложке: Andrey Arkusha / Shutterstock

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