Производителей смартфонов обяжут получать от пользователей «явный отказ» от установки российских приложений

Правительство планирует с 1 марта 2022 года ряд изменить правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Производителей гаджетов обяжут давать возможность выбора поисковика на устройстве и брать «явный» отказ от установки российских приложений.

Соответствующие изменения 26 ноября должна рассмотреть Подкомиссия по административной реформе аппарата правительства, сообщил РБК.

Суть изменений в том, чтобы обязать производителей показывать потребителю отдельное окно выбора поисковой системы (сейчас у некоторых вендоров может быть установлен какой-либо поисковик по умолчанию). А также в том, чтобы отказ пользователя от установки российских приложений при первом запуске устройства происходил «в явном виде».

«Неясно, что такое в «явном виде», но в любом случае оба изменения потребуют серьезных технических доработок устройств», — отметил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. Он также подчеркнул, что наиболее спорные изменения вносились в проект в последний момент и не обсуждались с бизнесом.

Представитель РАТЭК напомнил, что с момента вступления в силу закона о предустановке российских программ на продаваемых в стране гаджетах правительство несколько раз вносило изменения в формат того, как должна осуществляться предустановка, поскольку первые версии правил были заведомо невыполнимыми.

Среди других предложенныйх изменений:

включить в перечень программ для предустановки приложения для чтения электронных книг;

предустановленные приложения должны быть представлены на экране устройства в том же виде (с равным или меньшие количеством действий для запуска и использования), что и приложения того же класса, правообладателями которых являются производитель устройства и разработчик его операционной системы;

должна появиться возможность удаления предустановленных программ.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры на основе ежегодного рейтинга приложений с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей. Сейчас большая часть утвержденных приложений — это сервисы VK и «Яндекса».

В августе 2021 года член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин просил Минцифры проверить предустановку отечественного софта на гаджеты Apple. По его словам, владельцы iPhone сталкивались с трудностями. Так. например, при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдает ошибку, а при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора. Кроме того, браузер Safari в принципе не дает возможности выбрать российский поисковик.

В сентябре 2021 года стало известно, что Минцифры планирует расширить перечень приложений для предустановки еще четырьмя программами. Речь идет об онлайн-магазине, программе по прослушиванию музыки, приложении для чтения книг, а также сервисе по проведению конференций.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!