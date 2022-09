Российские геймеры вновь заинтересовались играми на дисках

Рост был обусловлен как влиянием интереса россиян к технике и гаджетам в марте, так и увеличением ассортимента и ростом доступности консолей с лета, сообщили «Ведомости».

Повышенный интерес на коробочные игры связан с тем, что официально купить игры в онлайн-магазинах теперь нельзя, сказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. По словам эксперта, практически все офлайн-игры без проблем запускаются на любой консоли и ПК в любом регионе.

Проблемы с запуском могут возникнуть, только если игра активно использует онлайн-функции, например ориентирована на мультиплеер.

На «Авито», Ozon, Plati.ru в начале сентября появились предложения с помощью по покупке игр ушедших из России издателей. Среди них — The Last Of Us Part I от Sony, FIFA 23 от Electronic Arts и др.

Игру предлагают приобрести через турецкий PlayStation Store. При этом услуги таких продавцов обычно стоят примерно вдвое дороже программы для местных жителей.

Серия Grand Theft Auto стала самой популярной компьютерной игрой детства у россиян. В топ также попали Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа». 93% респондентов заявили, что не будут запрещать своим детям играть в видеоигры.

Фото на обложке: Unsplash