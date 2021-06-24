Корпоративный акселератор GenerationS представил карту стартапов, успешно переживших пандемию

Российский корпоративный акселератор Generations, входящий в число крупнейших в мире, представил карту отечественных стартапов, успешно переживших 2020 год – самую острую фазу пандемии COVID-19. В карту вошли проекты акселератора из отраслей металлургии, здравоохранения, маркетинга, финансов и других.

В своем отчете Generations обратили внимание именно на стартапы их акселератора, которые «смогли преодолеть вызовы 2020 года».

«Некоторые из них вышли на новый уровень в развитии своего бизнеса и смогли привлечь инвестиции, другие – стали участниками и победителями международных конкурсов», – пояснили в Generations.

Акселератор представил кейсы попавших в карту «лучших» стартапов.

Новые производственные технологии

Kera-Tech (стадия производства и развития продаж) – решение под ключ для биотехнологической переработки отходов убоя в белковые и высокобелковые добавки используемые в кормовой промышленности;

Decon-PIT (стадия производства и развития продаж) – решение под ключ для переработки отходов жизнедеятельности животных за 21-30 дней в органические удобрения высокого качества с возможностью круглогодичной переработки для холодных регионов.

Новые продукты и материалы

KAVACA INDUSTRIAL (стадия масштабирования бизнеса) – нанокерамическое покрытие последнего поколения. Поверхности получают стойкость к коррозии, сверхагрессивным средам, приобретают гидрофобный эффект с устойчивостью к обледенению и защите от пыли, к высоким температурам до 400 С и твердостью 9Н+.

AI / Machine Learning, Big Data

CheckDerm (стадия пилотного производства) – система предлагает пройти опрос и загрузить фотографию пораженного участка кожи. Искусственный интеллект сравнит загруженный снимок с 3000 изображений кожных проявлений заболеваний, диагностированных экспертами, и определит, к какому из перечисленных заболеваний может соответствовать проблема;

Mandarin (стадия масштабирования бизнеса) – позволяет разбивать оплату за спорт и фитнес, путешествия, обучение и медицинские услуги на срок до 12 месяцев;

SoMin.ai (стадия масштабирования бизнеса) – облачная платформа, основанная на обработке big data из социальных сетей, позволяющая увеличить эффективность маркетинговых компаний в Facebook, Instagram и Google на 30% и более за счет использования технологий машинного обучения искусственного интеллекта.

Геймификация, решения для самообслуживания

Samplomat (стадия пилотного производства) – комплекс оборудования и программного обеспечения, позволяющий торговым сетям повысить лояльность и частоту визитов посетителей за счет рекламодателей.

IoT & Industry 4.0; Новые продукты и материалы

VVST (стадия пилотного производства) – специализируется на нанесении износо- и коррозионностойких покрытий с использованием технологий газотермического напыления.

VR/AR

VR Concept (стадия серийного производства) – создает ПО для работы с цифровыми двойниками и 3D-моделями: приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности.

«Мы стали свидетелями того, как многие стартапы не смогли справиться со сложностями пандемии и были вынуждены закрыть свой бизнес. [...] Запуская новые акселерационные программы с партнерами, мы смогли привлечь не только наших выпускников, но и новые проекты в контур заказчиков в лице крупных компаний и сделать шаг в развитии своего бизнеса», – отметила директор GenerationS, платформы по развитию корпоративных инноваций Екатерина Петрова.

Авторы карты при ее составлении руководствовались данными, полученные от самих стартапов. При составлении карты приняли участие более 150 выпускников акселератора Generations.

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