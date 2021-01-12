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Глава «Ашана» в России покинет свой пост

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Генеральный директор сети «Ашан» в России Йоханнес Толай уходит в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой источники, близкие к французской и российской компаниям.

Глава «Ашана» в России покинет свой пост

С 1 февраля «Ашан Ритейл Россия» возглавит экс-директор формата «супермаркеты» ритейлера Иван Мартинович. В компании считают, что перемены помогут ей «вернуть место среди лидеров российского рынка».

Толай стал главой «Ашан» в России осенью 2019 года, он — выходец из российского подразделения сети гипермаркетов «Глобус» и X5 Retail Group. После вступления в должность создал комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее персонала законодательству, в итоге были уволены десятки сотрудников.

В планах Талая была перезагрузка ассортимента и работы гипермаркетов, обновление внутренних систем и наращивание присутствия в онлайн-торговле. Но на своем посту он пробыл чуть больше года. Поводом ухода в отставку Талая стали «личные причины», уточнили изданию представители российского «Ашана».

«Ашан» работает в России с 2002 года и управляет 277 магазинами четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины «у дома». С 2015 года доля ритейлера на российском продовольственном рынке снижается (теряется примерно 2–3% оборота в год). По итогам 2020 года выручка «Ашана» может показать снижение на 10%, а убыток — около €50 млн.

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В конце прошлого года «Ашан» закрыл собственный «Оней банк» из-за его убыточности.

Фото: Irina_Kulikova / Shutterstock

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