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Спрос на ипотеку падает, а на подержанные вещи растет: главное для бизнеса 24 апреля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Средняя запрашиваемая сумма ипотеки в РФ в марте упала до минимума в 6,2 млн рублей, 26% россиян теперь готовы приобретать подержанные вещи, подростки ищут на лето подработку в сервисных компаниях и пунктах выдачи заказов, а Евросоюз в попытке ослабить зависимость от РФ обратил внимание на Индию. RB продолжает следить за главными бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.

Спрос на ипотеку падает, а на подержанные вещи растет: главное для бизнеса 24 апреля
  • Евросоюз намерен уменьшить зависимость от экономических отношений с Россией, а для этого возобновить переговоры о свободной торговле и расширить сотрудничество в сфере технологий (Bloomberg).
  • Главный исполнительный директор Торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен заявил, что, несмотря на «драматические события на Украине», эмбарго на российские газ и нефть «нельзя оправдать» (Deutschlandfunk).
  • Местные власти Франции недовольны тем, что вынуждены платить за простой и перемещение внутри гаваней попавших под санкции российских судов (France 2).
  • МВД России отчиталось о финансовых потерях от преступлений за первый квартал 2022 года. Ущерб составил 123 млрд рублей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Средняя запрашиваемая сумма ипотеки в РФ в марте упала до минимума в 6,2 млн рублей, что на 80% меньше исторического максимума и на 20,5% — показателя февраля (исследование «Юником24»). 
  • Россияне в первом квартале этого года на 62% реже покупали товары для дома, чем год назад, подсчитали в «Русском стандарте». 
  • Аналитический центр университета «Синергия» подчеркивает, что приобретать подержанные вещи теперь готовы 26% россиян, а 74% опрошенных уверены, что спрос на бывшие в употреблении вещи в ближайшее время вырастет еще больше.
  • Летом у сетевых сервисных компаний, ритейлеров, ресторанов и маркетплейсов выбор персонала будет больше: каждый шестой подросток в возрасте 14–17 лет намерен подрабатывать курьером, промоутером, официантом или сотрудником пункта выдачи заказов в период каникул (Superjob).

Фото на обложке: Alaksiej Čarankievič / Unsplash

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