Спрос на ипотеку падает, а на подержанные вещи растет: главное для бизнеса 24 апреля

Средняя запрашиваемая сумма ипотеки в РФ в марте упала до минимума в 6,2 млн рублей, 26% россиян теперь готовы приобретать подержанные вещи, подростки ищут на лето подработку в сервисных компаниях и пунктах выдачи заказов, а Евросоюз в попытке ослабить зависимость от РФ обратил внимание на Индию. RB продолжает следить за главными бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.
- Евросоюз намерен уменьшить зависимость от экономических отношений с Россией, а для этого возобновить переговоры о свободной торговле и расширить сотрудничество в сфере технологий (Bloomberg).
- Главный исполнительный директор Торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен заявил, что, несмотря на «драматические события на Украине», эмбарго на российские газ и нефть «нельзя оправдать» (Deutschlandfunk).
- Местные власти Франции недовольны тем, что вынуждены платить за простой и перемещение внутри гаваней попавших под санкции российских судов (France 2).
- МВД России отчиталось о финансовых потерях от преступлений за первый квартал 2022 года. Ущерб составил 123 млрд рублей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Средняя запрашиваемая сумма ипотеки в РФ в марте упала до минимума в 6,2 млн рублей, что на 80% меньше исторического максимума и на 20,5% — показателя февраля (исследование «Юником24»).
- Россияне в первом квартале этого года на 62% реже покупали товары для дома, чем год назад, подсчитали в «Русском стандарте».
- Аналитический центр университета «Синергия» подчеркивает, что приобретать подержанные вещи теперь готовы 26% россиян, а 74% опрошенных уверены, что спрос на бывшие в употреблении вещи в ближайшее время вырастет еще больше.
- Летом у сетевых сервисных компаний, ритейлеров, ресторанов и маркетплейсов выбор персонала будет больше: каждый шестой подросток в возрасте 14–17 лет намерен подрабатывать курьером, промоутером, официантом или сотрудником пункта выдачи заказов в период каникул (Superjob).
Фото на обложке: Alaksiej Čarankievič / Unsplash
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