Средняя запрашиваемая сумма ипотеки в РФ в марте упала до минимума в 6,2 млн рублей, 26% россиян теперь готовы приобретать подержанные вещи, подростки ищут на лето подработку в сервисных компаниях и пунктах выдачи заказов, а Евросоюз в попытке ослабить зависимость от РФ обратил внимание на Индию. RB продолжает следить за главными бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.

Спрос на ипотеку падает, а на подержанные вещи растет: главное для бизнеса 24 апреля