General Motors планирует отказаться от поддержки Apple CarPlay

General Motors планирует отказаться от поддержки как Apple CarPlay, так и Android Auto на новых электромобилях, которые автоконцерн планирует запустить в ближайшие несколько лет. На тех электромобилях, что уже выпущены, а также на бензиновых и дизельных авто все останется по-прежнему.

«По мере масштабирования нашего направления электромобилей и запуска программной платформы Ultifi мы можем предлагать больше, чем когда-либо прежде, технологий и беспроводных обновлений для автомобиля», — цитирует директора по цифровым технологиям GM Эдварда Куммера портал ArsTechnica.

GM сообщила, что отказывается от приложений телефонной проекции, чтобы предложить клиентам более прогрессивное и развернутое интегрированное решение, которое позволяет использовать Google Maps, Google Assistant, Audible, Spotify и другие приложения, популярные у водителей. Причем без привязки к конкретному поставщику (Apple, Google или любому другому).

В пояснительно записке к принятому решению GM уточняется, что подобная стратегия продвижения «позволит снизить дублирование функций, постоянно внедрять инновации, добавлять больше функций и приложений и более целостно управлять клиентским опытом в автомобиле».

И хотя звучит это, как хорошая новость для пользователей, эксперты все же озадачены решением автоконцерна. Во-первых, Apple CarPlay и Android Auto пользуются огромной популярностью.

Представители Apple уверяют, что 79% покупателей новых автомобилей настаивают на наличии CarPlay. Независимые опросы дают другие цифры, но половина водителей действительно хотят получать функционал CarPlay или Android Auto (данные опроса 2020 года).

Во-вторых, для производителя автомобилей премиального класса странно лишать пользователей выбора. Потенциальные клиенты сегодня привыкли сами выбирать, какое устройство с каким ПО использовать для навигации и развлечений в своем автомобиле.

«Повредит ли это решение Apple? Конечно. Но это также наносит ущерб репутации GM и, возможно, ее прибыли», — анализируют ситуацию эксперты портала.

Ведь обычный человек видит, что «GM убивает CarPlay», и задумывается, насколько это соответствует его ценностям и потребностям.

Каким бы странным ни казалось аналитикам решение GM, ArsTechnica напоминает, что некогда и Toyota говорила о том, что хочет уступать технологическое оснащение внутри автомобиля сторонним разработчикам приложений вроде Apple CarPlay.

Автопроизводитель чувствовал, что потеря этого сегмента была бы огромной ошибкой. Позже, впрочем, концерн отказался от этой идеи. Теперь по тому же пути пытается пойти и GM.

В начале 2024 GM еще сохранит CarPlay и Android Auto, а первым новым электромобилем GM без телефонной проекции станет Chevrolet Blazer EV 2024.

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