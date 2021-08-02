«Хельсинки-центр» поможет российским техно-стартапам выйти на рынок Европы

Helsinki Centre в Петербурге и его партнеры начали прием заявок в программу, по итогу которой 3 технологических стартапа из России получат помощь в выходе на европейский рынок. Важный для организаторов критерий – компания должна иметь «глобальные амбиции».

Программу помощи в выходе на рынок Европы под название Finlanding запустил Helsinki Centre совместно с партнерами программы NewCo Helsinki и Helsinki Business Hub. Фокус организаторов направлен на компании из сегментов IoT, Smart City, MedTech, Mobile apps, VR&AR, Smart&Clean, Robotics, Green Tech, Gaming, EdTech, Life Science Tech, AI.

«Главный аргумент это амбиции вашего бизнеса и масштабируемость на рынке ЕС», – отметили организаторы.

Кандидат должен обладать командой с компетенциями в маркетинге и глубоким пониманием технологии, продажами продукта или сервиса в России, годовым оборотом в течение последнего года не менее 1,5 млн рублей.

По итогам программы состоится питч-сессия, на которой выберут 3 стартапа, которые получат:

консалтинговую поддержку Helsinki Centre в Санкт-Петербурге для вывода продукта на европейский рынок; поддержку в регистрации и развитии бизнеса в Финляндии; индивидуальную акселерацию от экспертов NewCo и Finlanding, чтобы помочь вашему бизнесу соответствовать ожиданиям рынка ЕС; билеты на крупнейшее стартап-событие Северной Европы Slush 2021.

Заявки на участие в программе Finlanding принимаются до 20 сентября 2021 года на сайте.

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