Google будет использовать весь «общедоступный» контент для обучения своей нейросети Bard. Компания обновила политику конфиденциальности, в которой указала, что вся информация на всех сайтах, которые индексируются поисковой системой Google, будет использована для обучения чат-бота.

Google будет использовать весь интернет-контент для обучения нейросети Bard