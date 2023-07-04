Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google будет использовать весь интернет-контент для обучения нейросети Bard

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google будет использовать весь «общедоступный» контент для обучения своей нейросети Bard. Компания обновила политику конфиденциальности, в которой указала, что вся информация на всех сайтах, которые индексируются поисковой системой Google, будет использована для обучения чат-бота.

Google будет использовать весь интернет-контент для обучения нейросети Bard

Google будет использовать всю информацию с сайтов, которые индексируются поисковой системой компании, для обучения нейросети Bard. Об этом говорится в обновленной политике конфиденциальности Google, заметил портал Gizmodo.

Эксперты портала отметили, что Google собирается использовать интернет как собственную игровую площадку для обучения искусственного интеллекта. У авторов издания возникли вопросы к законности действий Google, поскольку данный пункт политики конфиденциальности является беспрецедентным.

Обновленная политика конфиденциальности Google вступила в силу 1 июля 2023 года.

Фото на обложке: Poetra.RH / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Забудьте о машинном обучении. Google хочет внедрить машинное «забывание»
  2. 2 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  3. 3 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  4. 4 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
  5. 5 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2023

Industrix

07 июля 2023

Конкурс ФРИИ и «МойСклад» для B2B-стартапов

07 июля 2023

Summer Atomcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ