Google будет использовать весь интернет-контент для обучения нейросети Bard

Google будет использовать весь «общедоступный» контент для обучения своей нейросети Bard. Компания обновила политику конфиденциальности, в которой указала, что вся информация на всех сайтах, которые индексируются поисковой системой Google, будет использована для обучения чат-бота.
Google будет использовать всю информацию с сайтов, которые индексируются поисковой системой компании, для обучения нейросети Bard. Об этом говорится в обновленной политике конфиденциальности Google, заметил портал Gizmodo.
Эксперты портала отметили, что Google собирается использовать интернет как собственную игровую площадку для обучения искусственного интеллекта. У авторов издания возникли вопросы к законности действий Google, поскольку данный пункт политики конфиденциальности является беспрецедентным.
Обновленная политика конфиденциальности Google вступила в силу 1 июля 2023 года.
Фото на обложке: Poetra.RH /
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