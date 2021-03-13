Google обвинила Microsoft в нарушении принципов открытого интернета

Компания Google обвинила Microsoft в попытке «нарушить принцип работы открытого интернета» из-за желания «подорвать конкурента», пишет The Verge. Речь идет о дискуссии, связанной с принятием закона об оплате за контент СМИ в Австралии.

В феврале власти Австралии приняли закон, который обязывает социальные сети и поисковые ресурсы платить медиакомпаниям за использование контента. Google допускала удаление своей поисковой системы в Австралии, если закон будет принят.

Microsoft публично поддержала принятый закон. Компания назвала действия властей Австралии «фундаментальным шагом на пути к более равным условиям игры и созданию более справедливой цифровой экосистемы для потребителей, бизнеса и общества». Microsoft также начала объединяться с европейскими издателями, пытаясь таким образом призвать онлайн-платформы платить новостным агентствам за контент.

Google оказалась недовольна действиями Microsoft. Старший вице-президент Google по глобальным связям Кент Уокер назвал это «попыткой сломать принцип работы открытого интернета, чтобы подорвать конкурента». По его мнению, Microsoft таким образом пытается отвлечь внимание от проблем компании, связанных с безопасностью. Он назвал неслучайными действия Microsoft на фоне сообщений о взломе десятков тысяч клиентов компании.

«Microsoft — вторая по величине компания США по рыночной капитализации, владелец LinkedIn, MSN, Microsoft News и Bing, где регулярно публикуются и просматриваются новости, — сказал Кент Уокер. — Но послужной список компании непостоянен: они выплатили новостной индустрии гораздо меньшую сумму, чем мы. И, получив возможность поддерживать или финансировать своих журналистов, Microsoft заменила их роботами с искусственным интеллектом».

Конфликт также разворачивается на фоне расследования, которое в США проводится в отношении Google. Судебный комитет Палаты представителей изучает антимонопольные и коммерческие аспекты конкуренции за свободную и разнообразную прессу. Google сообщила, что не зарабатывает деньги на Google News. Однако Microsoft утверждает, что ситуация намного сложнее: Google использует рекламу в Google Search, ведет бизнес, обмениваясь рекламой и используя инструменты рекламных технологий в работе с клиентскими данными, заявляет компания.

«Новостные организации имеют ресурсы для продажи рекламы, но они больше не могут продавать ее напрямую всем желающим разместить, — сказал президент Microsoft Брэд Смит. — Вместо этого они должны использовать инструменты Google, работать с рекламными биржами Google, предоставлять данные для операций Google и платить деньги Google. Все это влияет на способность новостных организаций извлекать экономическую выгоду даже от рекламы на собственных сайтах».

В ответ на принятие закона о плате цифровых платформ СМИ за контент Facebook запретил пользователям из Австралии публиковать и просматривать новости из местных и международных источников.

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