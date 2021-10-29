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В Google Photos появится функция для защиты папок биометрией

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Google Photos появится новая функция. Пользователям позволят защитить отдельные папки с фотографиями или видео от доступа нежелательных лиц. Сделать это планируют с помощью биометрии.

В Google Photos появится функция для защиты папок биометрией

О планах по введению новой функции в Google Photos компания написала в своем блоге. 

Любую папку, в которой могут быть фото и видео, можно будет дополнительно защитить от несанкционированного доступа. В Google намерены сделать так, чтобы каждый пользователь мог поставить папку на пароль, либо настроить вход в нее только по биометрическим данным, например, отпечатков пальцев.

Функция защиты папок работает в Google Photos на смартфонах Pixel, ее ввели в июне. В компании тогда сообщили, что «в ближайшем будущем» защитить папку биометрией смогут все, кто пользуются смартфонами на Android. В своем блоге Google сообщила, что в начале 2022 года эта функция появится в iOS.

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Фото на обложке: Miguel Lagoa / Shutterstock

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