Google объявила о снижении с 1 июля комиссии за размещение приложений в App Store для небольших разработчиков вдвое — с 30% до 15% за первый $1 млн, заработанный разработчиком в течение каждого года. Для новых разработчиков, которые раньше не размещали приложения в App Store, комиссия также будет установлена на уровне 15%.

Google снизит комиссию для небольших разработчиков вдвое, но есть условие