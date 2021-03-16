Google снизит комиссию для небольших разработчиков вдвое, но есть условие

Google объявила о снижении с 1 июля комиссии за размещение приложений в App Store для небольших разработчиков вдвое — с 30% до 15% за первый $1 млн, заработанный разработчиком в течение каждого года. Для новых разработчиков, которые раньше не размещали приложения в App Store, комиссия также будет установлена на уровне 15%.
Пресс-служба Google в России заявила, что благодаря изменениям 99% разработчиков по всему миру, продающих цифровые товары и услуги в Google Play, увидят снижение комиссий на 50%. Это позволит им масштабировать свой бизнес в период роста — например, расширить штат инженеров и маркетологов или усилить мощность сервера.
Новый подход Google немного отличается от Apple, которая в летом прошлого года заявила, что будет собирать 15%, а не 30% комиссию App Store с компаний, которые приносят доход не более $1 млн через платформу компании.
«Мы слышали от наших партнеров, которые зарабатывают $2 млн, $5 млн и даже $10 млн в год, что их услуги все еще находятся на пути к автономии, - заявила пресс-служба компании. — Поэтому наша новая политика будет распространяться на всех разработчиков Google Play, независимо от их размера. Мы считаем, что это справедливый подход, который соответствует глобальной миссии Google — помочь всем разработчикам в достижении успеха».
Фото: justplay1412 / Shutterstock
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