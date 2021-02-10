Миллионные штрафы и «уголовка»: Госдума одобрила новые законы о запретах в Сети

Госдума приняла несколько законопроектов о запретах в интернете. Среди них — закон о наказании за склонение к употреблению наркотиков; документ о штрафах за оправдание нацизма и ложь о действиях СССР, а также одобрение штрафов за нарушение закона о «суверенном Рунете». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Так, закон о наказании за склонение к употреблению наркотиков в Сети принят в окончательном чтении. В качестве санкции предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет. При этом инициатива вводит уголовную ответственность за данное действие.

Также проект предлагает более серьезные санкции, если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц. Наказание в этом случае установлено в виде тюремного заключения на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

«Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает», — прокомментировал проект председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В первом чтении принят законопроект о штрафах за публичную реабилитацию нацизма и ложь о действиях СССР в годы Второй мировой войны.

Штрафы за распространение в Сети неправдивой информации об СССР для юридических лиц будут составлять от 1,5 до 3 млн рублей.

Также предложено ввести повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. Максимальный срок лишения свободы составит 5 лет.

Наконец, Госдума в третьем, окончательном чтении ввела штрафы за неисполнение закона о «суверенном Рунете».

Теперь операторам связи грозит штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей «за нарушение порядка установки или эксплуатации технических устройств по противодействию угрозам устойчивого и безопасного Рунета».

За игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав и свобод граждан РФ, в том числе о недопустимости цензуры в отношении российских СМИ, также вводятся многотысячные штрафы для граждан, должностных лиц и юрлиц.

За повторные нарушения предусмотрены повышенные штрафы.

1 мая 2019 года Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно ему, в случае угроз управление Сетью сможет осуществлять Роскомнадзор.

Закон вступил в силу 1 ноября. Недавно стало известно, что на данный момент Россия технологически и законодательно готова к автономной работе отечественного сегмента интернета.