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Правительство утвердило полный перевод госуслуг в цифровой формат

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство России утвердило концепцию, согласно которой все процессы при оказании госуслуг будут переведены в цифровой формат. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Правительство утвердило полный перевод госуслуг в цифровой формат

Новая инициатива позволит «свести на нет бумажную волокиту», сэкономить время граждан и быстрее оказывать услуги. Если возникнет необходимость получить справку или выписку на бумаге, то это по-прежнему можно будет сделать очно в многофункциональных центрах или ведомствах.

«Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Перечень услуг, которые будут оказываться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости личного присутствия гражданина, сформируют во втором квартале 2022 года. 

Сейчас не все государственные услуги можно получить в электронном виде. Например, для получения полиса ОМС заявитель должен лично обратиться в страховую компанию или многофункциональный центр. 

Цифровизация экономики имеет не только преимущества, но и недостатки, считают эксперты Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Например, россияне жалуются на проблемы при замене живых специалистов на чат-боты.

Фото на обложке: Unsplash

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