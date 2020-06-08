Экоотели и кемпинги получат гранты от Ростуризма

Ростуризм впервые поддержит грантами создание экологичных отелей и кемпингов. Мера направлена на восстановление туристической отрасли после эпидемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с Михаилом Мишустиным.

Гранты от Ростуризма будут доступны владельцам экоотелей, кемпингов, а также кемпинг-парков для автотуристов.

«Я имею в виду быстровозводимые модульные отели, кемпинг-парки для автотуристов, чтобы они могли безопасно разместиться, получить услугу, чтобы автотуризм набирал популярность», — сообщил Чернышенко.

Внутренний туризм будет возобновлен с 1 июля. Гостиницы в более чем 40 регионах готовы к началу работы, добавил Чернышенко.

Также в ходе совещания обсуждалась необходимость налогового стимулирования МСП в сфере санаторного и оздоровительного туризма.

В мае Владимир Путин поручил ускорить развитие внутреннего туризма при участии транспортных компаний, турагентств и гостиничного бизнеса.

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