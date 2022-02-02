Греф высказался за запрет в России криптовалюты как платежного средства

Глава крупнейшей экосистемы поддержал запрет на ее использование в России как платежного средства, при этом высказался резко против ограничений на владение цифровыми валютами и их производными.

Герман Греф считает, что вложение денег в акции ряда компаний — не менее рискованно, чем инвестиции в криптовалюту.

«Хождение криптовалюты как платежного средства на территории страны я поддерживаю. А владение зачем запрещать? Также нельзя запрещать никакие производные, например «стейблкойны». И, самое главное, нужно способствовать развитию технологии блокчейн — технологии будущего», — заявил глава Сбербанка.

По словам Грефа, важно быть предельно аккуратными в регулировании новых технологий, чтобы «с водой не выплеснуть ребенка». «Если мы что-то перерегулируем, то компетанция уйдет в иные юрисдикции», — добавил Герман Греф.

По словам главы «Сбера», запрет на владение криптовалютами ввести в России уже невозможно.

«У людей уже миллиарды долларов вложены в криптовалюту — как это можно запретить? Нужно аккуратно работать с валютами, нужно людям давать понимание и знание, что это очень волатильный инструмент, который может привести к тому, что в один прекрасный момент можно потерять все. Но если человек все осознает и идет на это — зачем ему запрещать? Мы же не запрещаем казино», — добавил финансист.

История запретов

Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг из-за рисков, которые, по мнению регулятора, они несут для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.

Запрет хотели распространить на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). Однако Минфин выступил против инициативые ЦБ, предложив вместо запрета регулировать криптовалюты.

Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют 28 января.

ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил Bloomberg.

При этом президент РФ Владимир Путин негласно поддержал предложение правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив предложение Центрального банка (ЦБ) о его полном запрете.

Майнеры в России начали активно распродавать оборудование для добычи криптовалют после предложения ЦБ запретить в стране майнинг и оборот цифровых активов. Количество объявлений о продаже оборудования для майнинга в январе 2022 года выросло, а спрос на него, наоборот, снизился.

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Фото на обложке: pexels.com