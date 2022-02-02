Греф высказался за запрет в России криптовалюты как платежного средства

Председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал споры вокруг ограничения оборота криптовалюты в России.
Глава крупнейшей экосистемы поддержал запрет на ее использование в России как платежного средства, при этом высказался резко против ограничений на владение цифровыми валютами и их производными.
Герман Греф считает, что вложение денег в акции ряда компаний — не менее рискованно, чем инвестиции в криптовалюту.
«Хождение криптовалюты как платежного средства на территории страны я поддерживаю. А владение зачем запрещать? Также нельзя запрещать никакие производные, например «стейблкойны». И, самое главное, нужно способствовать развитию технологии блокчейн — технологии будущего», — заявил глава Сбербанка.
По словам Грефа, важно быть предельно аккуратными в регулировании новых технологий, чтобы «с водой не выплеснуть ребенка». «Если мы что-то перерегулируем, то компетанция уйдет в иные юрисдикции», — добавил Герман Греф.
По словам главы «Сбера», запрет на владение криптовалютами ввести в России уже невозможно.
«У людей уже миллиарды долларов вложены в криптовалюту — как это можно запретить? Нужно аккуратно работать с валютами, нужно людям давать понимание и знание, что это очень волатильный инструмент, который может привести к тому, что в один прекрасный момент можно потерять все. Но если человек все осознает и идет на это — зачем ему запрещать? Мы же не запрещаем казино», — добавил финансист.
История запретов
- Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг из-за рисков, которые, по мнению регулятора, они несут для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.
- Запрет хотели распространить на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). Однако Минфин выступил против инициативые ЦБ, предложив вместо запрета регулировать криптовалюты.
- Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют 28 января.
- ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил Bloomberg.
- При этом президент РФ Владимир Путин негласно поддержал предложение правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отклонив предложение Центрального банка (ЦБ) о его полном запрете.
- Майнеры в России начали активно распродавать оборудование для добычи криптовалют после предложения ЦБ запретить в стране майнинг и оборот цифровых активов. Количество объявлений о продаже оборудования для майнинга в январе 2022 года выросло, а спрос на него, наоборот, снизился.
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Фото на обложке: pexels.com
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