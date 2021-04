«Грейнрус» инвестирует в foodtech: компания стала инвестором венчурного фонда Lever VC

В инвестиционном портфеле фонда находятся такие компании, как The Better Meat Co, Good Planet Foods, TurtleTree Labs, The Good Spoon, Avant, Bond Pet Foods, Marvelous Foods, Mission Barns, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

«Альтернативные протеины являются уникальным примером одновременного решения абсолютно разных и многогранных вызовов, включая проблему продовольственных дефицитов, несбалансированного питания и устойчивого развития с заботой об экосистеме, с помощью разных белков растительного происхождения», — комментирует Владислав Чернов, председатель совета директоров группы «Грейнрус».

Общий объем фонда Lever VC составит не менее $50 млн. Ранее управляющие партнеры на ранних стадиях инвестировали в Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just, Memphis Meats, Geltor и другие компании. Группа также сосредоточится на прямых инвестициях и запуске JV.

«Мы видим огромный потенциал для растительного мяса и других продуктов в России, и очень рады сотрудничеству с «Грейнрус» в качестве инвестора и партнера на российском рынке. Нам нравится дальновидный подход «Грейнрус» к рынку альтернативных белков и мы ожидаем, что наше партнерство принесет большую пользу нашим портфельным компаниям», — добавил Ник Куни, управляющий партнер Lever VC.

Как сообщил RB.RU представитель «Грейнрус», группа выступит партнером Lever VC по скаутингу foodtech-стартапов с российскими корнями и с фаундерами из стран СНГ.

«Мы уже занимаемся отбором таких проектов в нашем регионе. В дальнейшем мы планируем усиливать нашу роль стратегического партнера Lever VC и увеличить уровень нашего вовлечения», — рассказал представитель «Грейнрус». В фокусе группы — стартапы стадии Series A+ и прямые инвестиции в состоявшиеся бизнесы.

