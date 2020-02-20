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Россиянам с «серой» зарплатой запретят брать кредиты

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Россиян, которые получают «серую» зарплату, могут лишить возможности брать кредит. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Россиянам с «серой» зарплатой запретят брать кредиты

В понедельник, 17 февраля, Банк России внес в Госдуму законопроект, согласно которому банки смогут использовать данные ФНС о заемщиках. По словам Аксакова, документ могут принять до конца весенней сессии.

Эта мера, по мнению депутата, позволит эффективнее управлять рисками россиян, которые претендуют на потребительские расходы, поскольку таким образом информация об их доходах будет точнее. 

Отвечая на вопрос о том, что будет с потребителями, которые все еще получают зарплату «в конвертах», Аксаков ответил, что с большей долей вероятности, им будет отказано в возможности получить кредит.

«Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше», — сказал депутат.

Аксаков объяснил необходимость такой меры в стимуляции граждан получать «белые зарплаты».

Фото: Unsplash

 

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