Портфельную компанию фонда сооснователя VK Дмитрия Гришина купил американский разработчик игр Unity

О покупке компанией Unity канадской студии-разработчика ПО Ziva Dynamics RB рассказал представитель фонда Grishin Robotics. Сумма сделки не разглашается.

Unity объявила о сделке выпустив ролик, в котором виртуальная Эмма – модель человека, созданная на движке Unity, рассказывает о покупке и планах компании.

Unity планирует сделать технологии Ziva Dynamics более демократичными для использования в разработке игр и производстве кино и использовать их вместе с технологиями компании Weta, которую Unity купила в ноябре 2021 года за $1,6 млрд. Один из основателей Weta – голливудский кинорежиссер Питер Джексон.

Ziva Dynamics разрабатывает программное обеспечение для симуляции персонажей фильмов. Генеральный директор компании Джеймс Джейкобс является лауреатом специальной награды Американской киноакадемии за технические достижения в кино. Джейкобс участвовал в разработке технологий, которые были использованы в создании «Хоббита», «Игры престолов», «Годзиллы против Конга» и других фильмов и сериалов.

Фонд Grishin Robotics был лид-инвестором посевного раунда Ziva Dynamics объемом $7 млн, который состоялся в 2020 году.

Сделка между Unity и Ziva Dynamics – первый экзит второго фонда сооснователя VK и венчурного инвестора Дмитрия Гришина Grishin Robotics II, о создании которого было объявлено в июне 2020 года. Фонд привлек $100 млн от институциональных инвесторов и сфокусирован на инвестициях в компании на стадиях seed и series A.

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