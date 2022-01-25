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Портфельную компанию фонда сооснователя VK Дмитрия Гришина купил американский разработчик игр Unity

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американский разработчик игр Unity приобрел портфельную компанию фонда сооснователя VK Дмитрия Гришина Ziva Dynamics. Это первый экзит второго фонда Гришина Grishin Robotics II.

Портфельную компанию фонда сооснователя VK Дмитрия Гришина купил американский разработчик игр Unity

О покупке компанией Unity канадской студии-разработчика ПО Ziva Dynamics RB рассказал представитель фонда Grishin Robotics. Сумма сделки не разглашается.

Unity объявила о сделке выпустив ролик, в котором виртуальная Эмма – модель человека, созданная на движке Unity, рассказывает о покупке и планах компании.

Unity планирует сделать технологии Ziva Dynamics более демократичными для использования в разработке игр и производстве кино и использовать их вместе с технологиями компании Weta, которую Unity купила в ноябре 2021 года за $1,6 млрд. Один из основателей Weta – голливудский кинорежиссер Питер Джексон.

Ziva Dynamics разрабатывает программное обеспечение для симуляции персонажей фильмов. Генеральный директор компании Джеймс Джейкобс является лауреатом специальной награды Американской киноакадемии за технические достижения в кино. Джейкобс участвовал в разработке технологий, которые были использованы в создании «Хоббита», «Игры престолов», «Годзиллы против Конга» и других фильмов и сериалов.

Фонд Grishin Robotics был лид-инвестором посевного раунда Ziva Dynamics объемом $7 млн, который состоялся в 2020 году.

Сделка между Unity и Ziva Dynamics – первый экзит второго фонда сооснователя VK и венчурного инвестора Дмитрия Гришина Grishin Robotics II, о создании которого было объявлено в июне 2020 года. Фонд привлек $100 млн от институциональных инвесторов и сфокусирован на инвестициях в компании на стадиях seed и series A.

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