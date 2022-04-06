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В Москве состоится церемония награждения PR-премии «Громче!»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Церемония награждения победителей PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!» пройдет 11 апреля в московском пространстве StartHub. Также в рамках мероприятия представители TenChat, «ВКонтакте» и других площадок расскажут, как продавать товары и услуги в современных условиях.

В Москве состоится церемония награждения PR-премии «Громче!»
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В этом году в шорт-лист премии вошло 55 предприятий малого бизнеса из разных сфер: от локальных фабрик до IT-стартапов. Всего организаторы получили более 350 заявок из 22 регионов России. Победителями же стали 13 представителей малого бизнеса в номинациях: «Работа со СМИ», «Ведение соцсетей», «Стремительное продвижение» и других.

Премия «Громче!» создана для того, чтобы отметить и выделить самые яркие и интересные достижения малого и среднего бизнеса в области PR, маркетинга и коммуникаций. «Именно малый бизнес демонстрирует чудеса гибкости и адаптивности, придумывает новые ходы и формирует тенденции, развивает клиентский сервис и обучает рынок правильным коммуникациям с клиентами, партнерами, конкурентами», — поделились создатели премии. 

Организаторы — агентство PR Doctor совместно с МBM.mos. Партнер премии — «МТС Твой бизнес». Участие бесплатно. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: MiniStocker / Shutterstock

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