Российская GS Group планирует выпускать подложки для процессоров в Калининградской области

Российская GS Group собирается производить подложки для процессоров в Калининградской области. Выпуск планируется начать до конца 2024 года, узнал «Коммерсантъ».

Для выпуска 2-3 тыс. подложек, по словам экспертов, могут потребоваться инвестиции в размере $100 млн. А для окупаемости проекта нужно обеспечить спрос крупнейших заказчиков на электронное оборудование с российскими процессорами.

Ранее правительство утвердило расширенный список российского программного обеспечения, предустановка которого станет обязательной с 2024 года.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ на продаваемые в стране устройства вступил в силу весной 2021 года. Подбором необходимого ПО занимается Минцифры.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock