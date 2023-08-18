Российская GS Group планирует выпускать подложки для процессоров в Калининградской области

Российская GS Group собирается производить подложки для процессоров в Калининградской области. Выпуск планируется начать до конца 2024 года, узнал «Коммерсантъ».
Для выпуска 2-3 тыс. подложек, по словам экспертов, могут потребоваться инвестиции в размере $100 млн. А для окупаемости проекта нужно обеспечить спрос крупнейших заказчиков на электронное оборудование с российскими процессорами.
- Ранее правительство утвердило расширенный список российского программного обеспечения, предустановка которого станет обязательной с 2024 года.
- Закон об обязательной предустановке отечественных программ на продаваемые в стране устройства вступил в силу весной 2021 года. Подбором необходимого ПО занимается Минцифры.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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