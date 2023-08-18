Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российская GS Group планирует выпускать подложки для процессоров в Калининградской области

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская GS Group собирается производить подложки для процессоров в Калининградской области. Выпуск планируется начать до конца 2024 года, узнал «Коммерсантъ».

Российская GS Group планирует выпускать подложки для процессоров в Калининградской области

Для выпуска 2-3 тыс. подложек, по словам экспертов, могут потребоваться инвестиции в размере $100 млн. А для окупаемости проекта нужно обеспечить спрос крупнейших заказчиков на электронное оборудование с российскими процессорами.

  • Ранее правительство утвердило расширенный список российского программного обеспечения, предустановка которого станет обязательной с 2024 года.
  • Закон об обязательной предустановке отечественных программ на продаваемые в стране устройства вступил в силу весной 2021 года. Подбором необходимого ПО занимается Минцифры.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В сети появились первые фото российского смартфона на базе ОС Rosa Mobile
  2. 2 Поколение Альфа: чем оно отличается от зумеров и что о нем стоит знать брендам
  3. 3 Как бренды продвигают доступные смартфоны: маркетинговая стратегия на примере TECNO SPARK 10
  4. 4 Флагман с несколькими «но»: обзор Huawei MateBook X Pro
  5. 5 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2023

Стартап-акселератор Южный ИТ-парк

20 августа 2023

IT_ONE Cup. Базы данных

20 августа 2023

Субсидии российским промышленным организациям

Все ВОЗМОЖНОСТИ