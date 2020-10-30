Открыт прием заявок на участие в международном конкурсе молодых предпринимателей

Организаторы GSEA Russia 2020/21 приглашают молодых предпринимателей принять участие в российском этапе международного конкурса. Один из победителей получит возможность побороться за денежный приз на финале за рубежом. Заявки принимаются до 25 ноября.
Победители российского этапа получат денежный приз, смогут присоединиться к образовательным программам бизнес-сообщества EO Russia, получить грант на участие в мероприятиях YPO, поработать с менторами, а также запустить пилотный проект с партнерами конкурса.
GSEA Russia 2020/21 предлагает девять номинаций:
- «Лучший студент-предприниматель»,
- «Производство»,
- Biotech,
- E-commerce,
- Russia Go East,
- Smart Retail,
- Social discovery,
- Blockchain,
- HomeTech.
Онлайн-финал пройдет 10 декабря. Победитель студенческой номинации отправится на международный этап конкурса и сможет побороться за $100 тыс. с зарубежными участниками.
К участию в конкурсе приглашаются русскоязычные предприниматели до 35 лет, которые открыли свой бизнес не менее 6 месяцев назад и имеют выручку. Подать заявку на студенческую номинацию могут учащиеся в возрасте до 30 лет.
Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.
Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock
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