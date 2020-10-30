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Открыт прием заявок на участие в международном конкурсе молодых предпринимателей

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы GSEA Russia 2020/21 приглашают молодых предпринимателей принять участие в российском этапе международного конкурса. Один из победителей получит возможность побороться за денежный приз на финале за рубежом. Заявки принимаются до 25 ноября.

Открыт прием заявок на участие в международном конкурсе молодых предпринимателей

Победители российского этапа получат денежный приз, смогут присоединиться к образовательным программам бизнес-сообщества EO Russia, получить грант на участие в мероприятиях YPO, поработать с менторами, а также запустить пилотный проект с партнерами конкурса.

GSEA Russia 2020/21 предлагает девять номинаций:

  • «Лучший студент-предприниматель»,
  • «Производство»,
  • Biotech,
  • E-commerce,
  • Russia Go East,
  • Smart Retail,
  • Social discovery,
  • Blockchain,
  • HomeTech.

Онлайн-финал пройдет 10 декабря. Победитель студенческой номинации отправится на международный этап конкурса и сможет побороться за $100 тыс. с зарубежными участниками.

К участию в конкурсе приглашаются русскоязычные предприниматели до 35 лет, которые открыли свой бизнес не менее 6 месяцев назад и имеют выручку. Подать заявку на студенческую номинацию могут учащиеся в возрасте до 30 лет.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock

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