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Phystech.Genesis проведет онлайн-хакатон Hack.Genesis Online

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 29 по 31 января пройдет онлайн-хакатон Hack.Genesis Online от Phystech.Genesis. Победители разделят призовой фонд в 100 тыс. рублей. Подать заявку на участие можно до 27 января включительно.

Phystech.Genesis проведет онлайн-хакатон Hack.Genesis Online

Присоединиться к хакатону могут разработчики, специалисты по Data Science, а также дизайнеры, продуктологи, аналитики и студенты технических вузов. Также заявку могут подать команды от трех до пяти человек.

За 30 часов участники должны решить задачу компании R.Vision — создать сервис, который будет собирать и классифицировать киберугрозы. Участникам предоставят отчеты специалистов по информационной безопасности.

31 января организаторы объявят победителей и раздадут призы. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото: Unsplash

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