Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайская Haier ищет в России разработчиков ОС для своей техники

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайская Haier ищет в России разработчиков в проект собственной операционной системы для умной бытовой техники. Сейчас телевизоры компании работают на сборке Android TV с технологиями Google, пишет «Коммерсантъ».

Китайская Haier ищет в России разработчиков ОС для своей техники

По словам собеседников издания, в компании опасаются, что Google заблокирует использование продуктов в России. Собственная платформа для смарт-ТВ позволяет лучше монетизировать устройства, такие разработки есть у «Яндекса» и SberDevices.

В то же время некоторые участники рынка сомневаются, что Haier хочет запустить систему только для российского рынка. По их мнению, российская команда будет адаптировать более масштабную разработку.

В 2023 году Haier сместил Samsung с лидирующих позиций на российском рынке телевизоров. По итогам девяти месяцев Haier занял 11,5% российского рынка телевизоров в штуках (665 тыс.) и 15,3% в деньгах (22,1 млрд рублей), тогда как год назад доля компании составляла 7,4%.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервис кикшеринга «Юрент» займется сдачей в аренду пауэрбанков
  2. 2 Samsung вырвался в лидеры по глобальным продажам смартфонов
  3. 3 Вечный рейв: обзор наушников Commo One
  4. 4 Топ лучших смартфонов 2024 года
  5. 5 Просто хорош: обзор Honor X8b
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Преакселератор MGIMO Ventures

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

22 апреля 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

Все ВОЗМОЖНОСТИ