Китайская Haier ищет в России разработчиков ОС для своей техники

Китайская Haier ищет в России разработчиков в проект собственной операционной системы для умной бытовой техники. Сейчас телевизоры компании работают на сборке Android TV с технологиями Google, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, в компании опасаются, что Google заблокирует использование продуктов в России. Собственная платформа для смарт-ТВ позволяет лучше монетизировать устройства, такие разработки есть у «Яндекса» и SberDevices.

В то же время некоторые участники рынка сомневаются, что Haier хочет запустить систему только для российского рынка. По их мнению, российская команда будет адаптировать более масштабную разработку.

В 2023 году Haier сместил Samsung с лидирующих позиций на российском рынке телевизоров. По итогам девяти месяцев Haier занял 11,5% российского рынка телевизоров в штуках (665 тыс.) и 15,3% в деньгах (22,1 млрд рублей), тогда как год назад доля компании составляла 7,4%.

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