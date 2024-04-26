Топ лучших планшетов 2024

Планшет — удобный инструмент для работы, учебы и проведения досуга. Александр Фефилов, директор по маркетингу сервиса интеграции мессенджеров Wazzup, рассмотрел двадцать гаджетов, разных по характеристикам и цене, чтобы вы могли взвесить все «за» и «против» перед покупкой. Эксперт подробно рассказал, какой планшет лучше подобрать под конкретные задачи.

Содержание

Лучшие недорогие планшеты

В этом разделе поможем подобрать лучшие бюджетные планшеты, а также рассмотрим их плюсы, минусы и характеристики.

Honor Pad X8

Для Honor направление планшетов относительно новое. Компания дебютировала с устройством Pad V6 в 2020 году, а затем взяла паузу. Продолжением серии стал Pad 8, а после — модель Pad X8.

У планшета простая начинка. Задняя панель сделана из алюминия в матовом темно-синем цвете, передняя — закаленное стекло с олеофобным покрытием.

Планшет достаточно тонкий — 7,6 мм и легкий — 460 граммов. Функционал традиционный: кнопки включения и громкости, микрофон, динамики, поддержка SIM-карт и карт памяти, USB-порт Tyre-C, разблокировка по лицу.

Honor Pad X8 работает практически со всеми сотовыми сетями. Продается с предустановленной версией ОС Android 12. У планшета незамысловатый интерфейс, повышенная безопасность и средняя производительность.

Плюсы:

матрица;

угол обзора;

стереозвук;

скорость загрузки;

легкий и тонкий.

Минусы:

корпус в одном цвете;

нет разъема под наушники;

долгая зарядка.

Характеристики:

диагональ 10.1";

разрешение 1920 х 1200;

240.2 х 159 х 7.6 мм;

mediaTek Helio G80;

оперативная память 4 Гб;

основная камера 5 Мп;

android 12;

460 г.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225

Samsung выпускает планшеты недорогие, но хорошие — они порадуют любителей чтения и онлайн-серфинга. Гаджет с небольшим экраном — 8.7 дюйма — и достаточно узкими для своего класса рамками. На выбор два объема памяти: 32 или 64 Гб встроенной и 3 или 4 Гб оперативной. Модель с базовым уровнем производительности, но качественным корпусом и неплохими картинкой и звуком. Есть версия с поддержкой мобильного интернета, но такая обойдется дороже.

Плюсы:

доступный;

компактный;

есть разделение экрана;

стереозвук.

Минусы:

маловато мощности;

нет мобильного интернета (только в отдельной версии);

выступ блока камеры;

недостаточно яркий на солнце;

среднее олеофобное покрытие.

Характеристики:

диагональ 8.7";

разрешение 1340 х 800;

212.5 х 124.7 х 8 мм;

mediaTek Helio P22T;

оперативная память 3/4 Гб;

основная камера 8 Мп;

android 11.х;

371 г.

Digma City 10 E402

Позиционируются как самые дешевые хорошие планшеты эконом-класса. Черный, матовый, пластиковый, легкий и эргономичный, не выскальзывает из руки, приятен на ощупь. Надежная сборка: кнопки не залипают, нажимаются мягко. Мультитач-дисплей с разрешением 1280 х 800 позволит комфортно просматривать документы и мультимедиа, а встроенные 32 Гб — загружать стандартные приложения.

Плюсы:

microSD;

SIM-карта mini;

все способы обмена данными;

мощный.

Минусы:

мало оперативной памяти;

скудный мультимедийный функционал.

Характеристики:

диагональ 10.1";

разрешение 1280 x 800;

246.5 х 172 х 12.5 мм;

unisoc (Spreadtrum) SC9863;

оперативная память 2 Гб;

основная камера 2 Мп;

android 10.x;

520 г.

Lenovo Tab P 11

Вместе со стилусом и присоединяемой клавиатурой планшет станет хорошим инструментом как для студентов, так и офисных сотрудников. Tab P 11 позиционируется как семейный лучший недорогой планшет на сегодняшний день.

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В нем можно создать несколько учетных записей. Хороший звук обеспечивают динамики с поддержкой Dolby Atmos.Одно из главных достоинств планшета — батарея, которая выдерживает день даже при полной загрузке.

Плюсы:

влаго- и пылестойкий;

поддержка карт памяти;

возможность использования сторонних устройств;

звук.

Минусы:

медленный;

маловато яркости для улицы;

слабая графика;

нет аудиоразъема.

Характеристики:

диагональ 11";

разрешение 2000 x 1200;

258.4 x 163 x 7.5 мм;

qualcomm Snapdragon 662;

оперативная память 4 Гб;

основная камера 13 Мп;

android 10.x;

490 г.

Huawei MatePad SE

Этот гаджет благодаря 10.4-дюймовому дисплею с разрешением 2000 х 1200 дает насыщенную и детализированную картинку, а также поддерживает несколько полезных режимов:

Режим электронной книги. Позволяет настроить страницу по размеру экрана, выбрать комфортные для глаз яркость, цвет фона и шрифт. Режим защиты глаз. Можно снизить синее излучение и предотвратить усталость при длительном использовании устройства. Темный режим. Дает просматривать контент в темное время суток без напряжения в глазах.

Процессор Qualcomm Snapdragon 680 и оперативная память 3 Гб обеспечивают быстроту загрузки веб-страниц и плавность работы в приложениях, особенно мессенджерах. Основная камера с разрешением 5 Мп позволяет делать сочные снимки.

Есть возможность разблокировки устройства при помощи распознавания лица. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 680 и оперативной памяти 3 Гб веб-страницы и приложения загружаются и работают быстрее.

Основная камера с разрешением 5 Мп, с помощью нее можно делать сочные снимки. Есть разблокировка устройства при помощи распознавания лица. Кроме того, Huawei MatePad SE оснащен дополнительными функциями вроде акселерометра, датчика освещенности и других. Подобрать самый лучший недорогой планшет от Huawei не составит труда.

Плюсы:

поддержка карт памяти;

поддержка мобильного интернета;

режим электронной книги.

Минусы:

нет поддержки Google-сервисов;

сложно подобрать чехол.

Характеристики:

диагональ 10.4";

разрешение 2000 x 1200;

246.9 х 156.7 х 7.9 мм;

qualcomm Snapdragon 680;

оперативная память 4 Гб;

основная камера 5 Мп;

harmonyOS 3;

440 г.

Samsung Galaxy Tab A9

Устройство работает шустро и плавно, можно использовать его в режиме многозадачности, когда надо моментально переключаться между разными приложениями.

У этой модели нет поддержки мобильной связи, однако выйти в интернет с Samsung Galaxy Tab A9 можно при помощи Wi-Fi или Bluetooth. При желании можно расширить объем хранилища и снять блокировку по отпечатку пальца.

Плюсы:

изящный;

компактный;

производительный;

поддерживает Google-сервисов;

microSD;

емкая батарея.

Минусы:

не поддерживает сотовую связь;

скромные камеры.

Характеристики:

диагональ 8.7";

разрешение 1340 x 800;

124.7 х 211 х 8 мм;

mediaTek Helio G99;

оперативная память 8 Гб;

основная камера 8 Мп;

android 13.x;

333 г.

Планшеты премиум-класса

Apple iPad Pro 12.9

Одна из самых дорогих моделей, которая по начинке может заменить собой ноутбук, хотя фирменную клавиатуру придется приобрести отдельно.

Технология IPS позволяет смотреть видео в высоком качестве, а процессор Apple M2 делает устройство производительным. Основная камера на 12 Мп выдает детализированные снимки, которых можно сделать немало благодаря встроенной памяти на 128 Гб.

Фото в тексте: Wazzup

Планшет помогает работать с графикой: с помощью стилуса Apple Pencil и приложений типа Procreate и Adobe Photoshop можно создавать профессиональные рисунки и иллюстрации. iPad Pro 12.9 поддерживает различные виды связи: Wi-Fi, сотовую (5G, 4G LTE), Bluetooth, GPS.

Плюсы:

большой экран;

крепкий корпус;

многофункциональный;

производительный;

SIM-карты (есть версии).

Минусы:

тяжелый;

быстро разряжается.

Характеристики:

диагональ 12.9";

разрешение 2732 x 2048;

214.9 х 280.6 х 6.4 мм;

apple M2;

оперативная память 8 Гб;

основная камера 12+10 Мп;

iPadOS 16;

682 г.

Xiaomi Pad 6 GL

В комплект базовой версии устройства входят адаптер 33W и кабель USB Type-C. В левом углу задней панели расположены три контакта, необходимые для работы фирменного чехла с клавиатурой. Есть поддержка стилуса. Четыре динамика составляют стереосистему с поддержкой Dolby Atmos. Шустрая, удобная и лаконичная оболочка со множеством надстроек.

Плюсы:

элегантный;

тонкий;

сочный экран;

отличный звук;

емкий аккумулятор.

Минусы:

не поддерживает мобильные сети;

нет GPS-навигации.

Характеристики:

диагональ 11";

разрешение 2880 x 1800;

253.95 x 165.18 x 6.51 мм;

qualcomm Snapdragon 870 3200 МГц;

оперативная память 8 Гб;

основная камера 13 Мп;

android 13;

490 г.

Huawei MatePad Pro 11

«Рабочая лошадка» с массой возможностей для редактирования документов и видео, а также онлайн-встреч, создания заметок и изображений.

Модель исполнена только в черном цвете. Корпус металлический, матовый. Лицевая сторона с олеофобным покрытием. Планшет тонкий и легкий для своей диагонали. В комплекте зарядное устройство и кабель USB Tyre-C. Аксессуары приобретаются отдельно.

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Плюсы:

хорошая производительность;

отличный звук;

классный цвет;

SIM-карты nano.

Минусы:

маркий корпус;

нет поддержки карт памяти;

цена как за ноутбук.

Характеристики:

диагональ 11";

разрешение 2560 x 1600;

249.2 х 160.4 х 5.9 мм;

qualcomm Snapdragon 888;

оперативная память 8 Гб;

основная камера 13+8 Мп;

harmonyOS 3;

449 г.

Лучшие по соотношению цена-качество

Honor Pad 8

Легкий, тонкий и безопасный для зрения планшет. Корпус цельнометаллический. На лицевой стороне гаджета антибликовое и устойчивое к появлению царапин покрытие.

Процессор Qualcomm Snapdragon 680 и оперативная память 6 Гб дают возможность быстро запускать приложения и переключаться между ними без зависаний. Благодаря восьми динамикам (высоко- и низкочастотным) звук получается объемным.

Плюсы:

разделение экрана;

четкость;

мощный звук;

автономность;

поддержка Google-сервисов.

Минусы:

не поддерживает SIM-карты;

нет входа для наушников.

Характеристики:

диагональ 12";

разрешение 2000 х 1200;

278.5 х 174.1 х 6.9 мм;

qualcomm Snapdragon 680;

оперативная память 6 Гб;

основная камера 5 Мп;

android 12;

520 г.

Xiaomi Pad 6

Благодаря 11-дюймовому IPS-экрану с высоким разрешением и мощному процессору Qualcomm Snapdragon 870 планшет хорош для игр и просмотра видеоконтента в высоком качестве. С операционной системой Android 13 пользователи могут настраивать интерфейс по своему вкусу и скачивать приложения из Google Play.

Гаджет оснащен FM-тюнером, акселерометром, гироскопом, компасом, датчиками освещенности и приближения. Есть возможность разблокировки по лицу. Позиционируется, как лучший планшет на андроид в своем сегменте.

Плюсы:

мощный;

быстрая загрузка приложений;

высококлассное звучание;

подходит для чтения электронных книг;

легкий;

хорошо охлаждается.

Минусы:

нет версии с поддержкой мобильного интернета;

нет поддержки карт памяти.

Характеристики:

диагональ 11";

разрешение 2880 x 1800;

165.2 х 254 х 6.51 мм;

qualcomm Snapdragon 870;

оперативная память 6 Гб;

основная камера 13 Мп;

android 13.x;

490 г.

Lenovo P11 Plus 11

Особенности модели, выгодно отличающие ее от других планшетов:

FM-радио (работает без подключения к интернету);

стилус;

функции USB On-The-Go (OTG) (для подключения внешних устройств);

быстрая зарядка;

карты памяти.

Плюсы:

яркие цвета и высокая четкость;

отличная производительность;

энергоэффективность;

хорошая камера;

большая память.

Минусы:

нет сканера отпечатков пальцев;

интерфейс иногда подтормаживает;

разблокировка по лицу не слишком надежна.

Характеристики:

диагональ 11";

разрешение 2000x1200;

258.4 х 163 х 7.5 мм;

mediaTek Helio G90T;

оперативная память 4 ГБ;

основная камера 13 Мп;

android 11.x;

490 г.

Samsung Galaxy Tab A9

Планшет оснащен IPS-дисплеем, стереосистемой из двух динамиков, многоядерной системой, которая распределяет нагрузку и увеличивает производительность. Благодаря такой начинке гаджет хорошо справляется с большинством игр. Аккумулятора хватает на день, если использовать устройство в стандартном режиме с умеренными нагрузками.

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Плюсы:

microCD;

большая емкость батареи;

производительный.

Минусы:

не поддерживает мобильную связь.

Характеристики:

диагональ 8.7";

разрешение 1340 x 800;

124.7 х 211 х 8 мм;

mediaTek Helio G99;

оперативная память 8 ГБ;

основная камера 8 Мп;

android 13.x;

333 г.

Huawei MatePad T 10

Этот планшет создан для развлечений. Причины приобрести его:

HD-экран 9.7 дюйма; тонкая рамка и закругленные края; два симметрично расположенных динамика; фирменный 8-ядерный процессор Kirin 710A, благодаря которому информация обрабатывается с высокой скоростью; режим электронной книги с защитой зрения; специальные развлекательные и образовательные инструменты для детей с функцией родительского контроля.

Плюсы:

стилуса;

беспроводная передача данных на телевизор;

насыщенные цвета;

детализированный звук;

компактный.

Минусы:

нет поддержки Google-сервисов;

скромные камеры.

Характеристики:

диагональ 9.7";

разрешение 1280 x 800;

240.2 х 159 х 7.9 мм;

hiSilicon Kirin 710A;

оперативная память 2 ГБ;

основная камера 5 Мп;

android 10.x;

450 г.

Apple iPad 10.2

Своим внешним видом планшет напоминает первые айпады. В отличие от других поздних «яблочных» устройств планшет без острых граней. Корпус полностью металлический, поэтому увесистый.

iPad 10.2 единственный в линейке, у которого вместо распространенного USB Type-C фирменный разъем Lightning, «олдскульная» кнопка Home и черная рамка по периметру активной части дисплея.

Устройство можно смело использовать вместо ноутбука, поскольку планшет способен справиться со множеством задач. С его помощью можно обрабатывать документы, создавать презентации, работать с таблицами.

Плюсы:

многозадачный;

периферийные устройства;

SIM-карты;

чистый звук.

Минусы:

увесистый;

толстая черная рамка по периметру экрана;

не умеет звонить через сотовые сети;

посредственные камеры.

Характеристики:

диагональ 10.2";

разрешение 2160 x 1620;

174.1 х 250.6 х 7.5 мм;

apple A13 Bionic;

оперативная память 3 ГБ;

основная камера 8 Мп;

padOS 15;

487 г.

Apple iPad 10.9

Компактный, передовой, производительный. Устройство подходит и для работы, и для отдыха. Качественный экран передает хорошее изображение, видео и текст. Широкий угол обзора. Отдельное внимание заслуживают камеры: основная — дает высокое качество фотографий, поддерживает функции автофокусировки и оптической стабилизации, фронтальная — позволяет делать селфи и проводить видеовстречи с хорошим качеством изображения.

Плюсы:

новый дизайн;

широкий спектр функций;

портативность;

большой ассортимент аксессуаров.

Минусы:

тяжелый.

Характеристики:

диагональ 10.9";

разрешение 2360 x 1640;

179.5 х 248.6 х 7 мм;

apple A14 Bionic;

оперативная память 4 ГБ;

основная камера 12 Мп;

iPadOS 16;

477 г.

Apple iPad Air

Устройство с мощным процессором для планшетов — Apple M1, благодаря чему имеет высокую производительность. Это лучший планшет на сегодняшний день. Гаджет способен обрабатывать сложные задачи без задержек. Дисплей 10.9 дюйма с IPS матрицей и разрешением 2360 х 1640 дает четкую и естественную картинку при минимуме энергопотребления и отсутствии вреда для глаз.

iPad Air — хорошее решение для творческих натур, любящих рисовать. Устройство поддерживает стилус и большое количество графических утилит.

Плюсы:

Touch ID;

передовые камеры;

сверхскоростная беспроводная связь;

мощный;

красивый.

Минусы:

нет Face ID;

средняя автономность.

Характеристики:

диагональ 10.9";

разрешение 2360 x 1640;

178.5 х 247.6 х 6.1 мм;

apple M1;

оперативная память 8 Гб;

основная камера 12 Мп;

iPadOS 15;

461 г.

Xiaomi Redmi Pad SE

Наверное, самый лучший планшет в плане бюджетности, который подходит для важных дел и долгожданного расслабления. Продается вместе с кабелем USB-A — USB-C, адаптером питания и чехлом с магнитной крышкой. Дисплей оснащен 11-дюймовой панелью IPS со стандартным разрешением. По бокам по два динамика, настроенные на Dolby Atmos.

Плюсы:

карты памяти;

внешние устройства;

стильный;

автономный;

разделение экрана в обеих ориентациях.

Минусы:

нет биометрической защиты;

нет датчика внешней освещенности;

медленная зарядка.

Характеристики:

диагональ 11";

разрешение 1920 x 1200;

255.5 х 167.1 х 7.36 мм;

qualcomm Snapdragon 680;

оперативная память 6 ГБ;

основная камера 8 Мп;

android 13.x;

478 г.

OnePlus Pad

Изящный и практически невесомый гаджет в металлическом корпусе. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Позиционируется как первый в мире планшет с соотношениями сторон 7:5, что подходит для чтения. Можно полноценно расположить две страницы рядом, работать с браузером, документами и другими инструментами. Хорош для игр, нагревается не сильно.

Плюсы:

сотовая связь;

microCD;

сканер отпечатков пальцев;

внешние устройства;

мощный;

качественный экран и звук.

Минусы:

выпускается только в зеленом цвете;

маловато яркости на улице.

Характеристики:

диагональ 11.61";

разрешение 2800 x 2000;

258 х 189.4 х 6.54 мм;

mediaTek Dimensity 9000;

оперативная память 8 ГБ;

основная камера 13 Мп;

android 13.x;

552 г.

Blackview Active 8 Pro

Главная изюминка планшета — защита от ударов и воды. Он оснащен аккумулятором емкостью 22 000 мА/ч (1440 часов работы в режиме ожидания в диапазоне температур -40–+60 градусов Цельсия). Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. В комплекте есть стилус.

Плюсы:

microCD;

SIM-карты;

прочный;

защита от влаги и пыли;

можно установить держатель;

производительный;

яркий экран и хороший звук.

Минусы:

толстый;

тяжелый.

Характеристики:

диагональ 10.36";

разрешение 200х2000;

256.3 x 165.8 x 16.8мм;

mediaTek Helio G99;

оперативная память 8 Гб;

основная камера48 Мп;

dokeOS_P 3.0 на базе Android 13;

976 г.

Фото внутри текста: Wazzup