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Топ лучших планшетов 2024

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Александр Фефилов
Александр Фефилов

Директор по маркетингу сервиса интеграции мессенджеров Wazzup

Владислав Афонин

Планшет — удобный инструмент для работы, учебы и проведения досуга. Александр Фефилов, директор по маркетингу сервиса интеграции мессенджеров Wazzup, рассмотрел двадцать гаджетов, разных по характеристикам и цене, чтобы вы могли взвесить все «за» и «против» перед покупкой. Эксперт подробно рассказал, какой планшет лучше подобрать под конкретные задачи.

Топ лучших планшетов 2024

Содержание

 

Лучшие недорогие планшеты

В этом разделе поможем подобрать лучшие бюджетные планшеты, а также рассмотрим их плюсы, минусы и характеристики.

 

Honor Pad X8

Для Honor направление планшетов относительно новое. Компания дебютировала с устройством Pad V6 в 2020 году, а затем взяла паузу. Продолжением серии стал Pad 8, а после — модель Pad X8.

У планшета простая начинка. Задняя панель сделана из алюминия в матовом темно-синем цвете, передняя — закаленное стекло с олеофобным покрытием.

Планшет достаточно тонкий — 7,6 мм и легкий — 460 граммов. Функционал традиционный: кнопки включения и громкости, микрофон, динамики, поддержка SIM-карт и карт памяти, USB-порт Tyre-C, разблокировка по лицу.

Honor Pad X8 работает практически со всеми сотовыми сетями. Продается с предустановленной версией ОС Android 12. У планшета  незамысловатый интерфейс, повышенная безопасность и средняя производительность.

Плюсы:

  • матрица;
  • угол обзора;
  • стереозвук;
  • скорость загрузки;
  • легкий и тонкий.

Минусы:

  • корпус в одном цвете;
  • нет разъема под наушники;
  • долгая зарядка.

Характеристики:

  • диагональ 10.1";
  • разрешение 1920 х 1200;
  • 240.2 х 159 х 7.6 мм;
  • mediaTek Helio G80;
  • оперативная память 4 Гб;
  • основная камера 5 Мп;
  • android 12;
  • 460 г.

 

Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225

Samsung выпускает планшеты недорогие, но хорошие — они порадуют любителей чтения и онлайн-серфинга. Гаджет с небольшим экраном — 8.7 дюйма — и достаточно узкими для своего класса рамками. На выбор два объема памяти: 32 или 64 Гб встроенной и 3 или 4 Гб оперативной. Модель с базовым уровнем производительности, но качественным корпусом и неплохими картинкой и звуком. Есть версия с поддержкой мобильного интернета, но такая обойдется дороже.

Плюсы:

  • доступный;
  • компактный;
  • есть разделение экрана;
  • стереозвук.

Минусы:

  • маловато мощности;
  • нет мобильного интернета (только в отдельной версии);
  • выступ блока камеры;
  • недостаточно яркий на солнце;
  • среднее олеофобное покрытие.

Характеристики:

  • диагональ 8.7";
  • разрешение 1340 х 800;
  • 212.5 х 124.7 х 8 мм;
  • mediaTek Helio P22T;
  • оперативная память 3/4 Гб;
  • основная камера 8 Мп;
  • android 11.х;
  • 371 г.

 

Digma City 10 E402

Позиционируются как самые дешевые хорошие планшеты эконом-класса. Черный, матовый, пластиковый, легкий и эргономичный, не выскальзывает из руки, приятен на ощупь. Надежная сборка: кнопки не залипают, нажимаются мягко. Мультитач-дисплей с разрешением 1280 х 800 позволит комфортно просматривать документы и мультимедиа, а встроенные 32 Гб — загружать стандартные приложения.

Плюсы:

  • microSD;
  • SIM-карта mini;
  • все способы обмена данными;
  • мощный.

Минусы:

  • мало оперативной памяти;
  • скудный мультимедийный функционал.

Характеристики:

  • диагональ 10.1";
  • разрешение 1280 x 800;
  • 246.5 х 172 х 12.5 мм;
  • unisoc (Spreadtrum) SC9863;
  • оперативная память 2 Гб;
  • основная камера 2 Мп;
  • android 10.x;
  • 520 г.

 

Lenovo Tab P 11

Вместе со стилусом и присоединяемой клавиатурой планшет станет хорошим инструментом как для студентов, так и офисных сотрудников. Tab P 11 позиционируется как семейный лучший недорогой планшет на сегодняшний день.

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В нем можно создать несколько учетных записей. Хороший звук обеспечивают динамики с поддержкой Dolby Atmos.Одно из главных достоинств планшета — батарея, которая выдерживает день даже при полной загрузке.

Плюсы:

  • влаго- и пылестойкий;
  • поддержка карт памяти;
  • возможность использования сторонних устройств;
  • звук.

Минусы:

  • медленный;
  • маловато яркости для улицы;
  • слабая графика;
  • нет аудиоразъема.

Характеристики:

  • диагональ 11";
  • разрешение 2000 x 1200;
  • 258.4 x 163 x 7.5 мм;
  • qualcomm Snapdragon 662;
  • оперативная память 4 Гб;
  • основная камера 13 Мп;
  • android 10.x;
  • 490 г.

 

Huawei MatePad SE

Этот гаджет благодаря 10.4-дюймовому дисплею с разрешением 2000 х 1200 дает насыщенную и детализированную картинку, а также поддерживает несколько полезных режимов:

  1. Режим электронной книги. Позволяет настроить страницу по размеру экрана, выбрать комфортные для глаз яркость, цвет фона и шрифт. 
  2. Режим защиты глаз. Можно снизить синее излучение и предотвратить усталость при длительном использовании устройства.
  3. Темный режим. Дает просматривать контент в темное время суток без напряжения в глазах.

Процессор Qualcomm Snapdragon 680 и оперативная память 3 Гб обеспечивают быстроту загрузки веб-страниц и плавность работы в приложениях, особенно мессенджерах. Основная камера с разрешением 5 Мп позволяет делать сочные снимки.

Есть возможность разблокировки устройства при помощи распознавания лица. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 680 и оперативной памяти 3 Гб веб-страницы и приложения загружаются и работают быстрее.

Основная камера с разрешением 5 Мп, с помощью нее можно делать сочные снимки. Есть разблокировка устройства при помощи распознавания лица. Кроме того, Huawei MatePad SE оснащен дополнительными функциями вроде акселерометра, датчика освещенности и других. Подобрать самый лучший недорогой планшет от Huawei не составит труда.

Плюсы:

  • поддержка карт памяти;
  • поддержка мобильного интернета;
  • режим электронной книги.

Минусы:

  • нет поддержки Google-сервисов;
  • сложно подобрать чехол.

Характеристики:

  • диагональ 10.4";
  • разрешение 2000 x 1200;
  • 246.9 х 156.7 х 7.9 мм;
  • qualcomm Snapdragon 680;
  • оперативная память 4 Гб;
  • основная камера 5 Мп;
  • harmonyOS 3;
  • 440 г.

 

Samsung Galaxy Tab A9

Устройство работает шустро и плавно, можно использовать его в режиме многозадачности, когда надо моментально переключаться между разными приложениями.

У этой модели нет поддержки мобильной связи, однако выйти в интернет с Samsung Galaxy Tab A9 можно при помощи Wi-Fi или Bluetooth. При желании можно расширить объем хранилища и снять блокировку по отпечатку пальца.

Плюсы:

  • изящный;
  • компактный;
  • производительный;
  • поддерживает Google-сервисов;
  • microSD;
  • емкая батарея.

Минусы:

  • не поддерживает сотовую связь;
  • скромные камеры.

Характеристики:

  • диагональ 8.7";
  • разрешение 1340 x 800;
  • 124.7 х 211 х 8 мм;
  • mediaTek Helio G99;
  • оперативная память 8 Гб;
  • основная камера 8 Мп;
  • android 13.x;
  • 333 г.

 

Планшеты премиум-класса

 

Apple iPad Pro 12.9

Одна из самых дорогих моделей, которая по начинке может заменить собой ноутбук, хотя фирменную клавиатуру придется приобрести отдельно.

Технология IPS позволяет смотреть видео в высоком качестве, а процессор Apple M2 делает устройство производительным. Основная камера на 12 Мп выдает детализированные снимки, которых можно сделать немало  благодаря встроенной памяти на 128 Гб.

Топ лучших планшетов

Фото в тексте: Wazzup

Планшет помогает работать с графикой: с помощью стилуса Apple Pencil и приложений типа Procreate и Adobe Photoshop можно создавать профессиональные рисунки и иллюстрации. iPad Pro 12.9 поддерживает различные виды связи: Wi-Fi, сотовую (5G, 4G LTE), Bluetooth, GPS.

Плюсы:

  • большой экран;
  • крепкий корпус;
  • многофункциональный;
  • производительный;
  • SIM-карты (есть версии).

Минусы:

  • тяжелый;
  • быстро разряжается.

Характеристики:

  • диагональ 12.9";
  • разрешение 2732 x 2048;
  • 214.9 х 280.6 х 6.4 мм;
  • apple M2;
  • оперативная память 8 Гб;
  • основная камера 12+10 Мп;
  • iPadOS 16;
  • 682 г.

 

Xiaomi Pad 6 GL

В комплект базовой версии устройства входят адаптер 33W и кабель USB Type-C. В левом углу задней панели расположены три контакта, необходимые для работы фирменного чехла с клавиатурой. Есть поддержка стилуса. Четыре динамика составляют стереосистему с поддержкой Dolby Atmos. Шустрая, удобная и лаконичная оболочка со множеством надстроек.

Плюсы:

  • элегантный;
  • тонкий;
  • сочный экран;
  • отличный звук;
  • емкий аккумулятор.

Минусы:

  • не поддерживает мобильные сети;
  • нет GPS-навигации.

Характеристики:

  • диагональ 11";
  • разрешение 2880 x 1800;
  • 253.95 x 165.18 x 6.51 мм;
  • qualcomm Snapdragon 870 3200 МГц;
  • оперативная память 8 Гб;
  • основная камера 13 Мп;
  • android 13;
  • 490 г.

 

Huawei MatePad Pro 11

«Рабочая лошадка» с массой возможностей для редактирования документов и видео, а также онлайн-встреч, создания заметок и изображений.

Модель исполнена только в черном цвете. Корпус металлический, матовый. Лицевая сторона с олеофобным покрытием. Планшет тонкий и легкий для своей диагонали. В комплекте зарядное устройство и кабель USB Tyre-C. Аксессуары приобретаются отдельно.

По теме: Два в одном: обзор планшета Huawei MatePad Pro 13,2

Плюсы:

  • хорошая производительность;
  • отличный звук;
  • классный цвет;
  • SIM-карты nano.

Минусы:

  • маркий корпус;
  • нет поддержки карт памяти;
  • цена как за ноутбук.

Характеристики:

  • диагональ 11";
  • разрешение 2560 x 1600;
  • 249.2 х 160.4 х 5.9 мм;
  • qualcomm Snapdragon 888;
  • оперативная память 8 Гб;
  • основная камера 13+8 Мп;
  • harmonyOS 3;
  • 449 г.

 

Лучшие по соотношению цена-качество

 

Honor Pad 8 

Легкий, тонкий и безопасный для зрения планшет. Корпус цельнометаллический. На лицевой стороне гаджета антибликовое и устойчивое к появлению царапин покрытие.

Процессор Qualcomm Snapdragon 680 и оперативная память 6 Гб дают возможность быстро запускать приложения и переключаться между ними без зависаний. Благодаря восьми динамикам (высоко- и низкочастотным) звук получается объемным.

Плюсы:

  • разделение экрана;
  • четкость;
  • мощный звук;
  • автономность;
  • поддержка Google-сервисов.

Минусы:

  • не поддерживает SIM-карты;
  • нет входа для наушников.

Характеристики:

  • диагональ 12";
  • разрешение 2000 х 1200;
  • 278.5 х 174.1 х 6.9 мм;
  • qualcomm Snapdragon 680;
  • оперативная память 6 Гб;
  • основная камера 5 Мп;
  • android 12;
  • 520 г.

 

Xiaomi Pad 6

Благодаря 11-дюймовому IPS-экрану с высоким разрешением и мощному процессору Qualcomm Snapdragon 870 планшет хорош для игр и просмотра видеоконтента в высоком качестве. С операционной системой Android 13 пользователи могут настраивать интерфейс по своему вкусу и скачивать приложения из Google Play.

Гаджет оснащен FM-тюнером, акселерометром, гироскопом, компасом, датчиками освещенности и приближения. Есть возможность разблокировки по лицу. Позиционируется, как лучший планшет на андроид в своем сегменте.

Плюсы:

  • мощный;
  • быстрая загрузка приложений;
  • высококлассное звучание;
  • подходит для чтения электронных книг;
  • легкий;
  • хорошо охлаждается.

Минусы:

  • нет версии с поддержкой мобильного интернета;
  • нет поддержки карт памяти.

Характеристики:

  • диагональ 11";
  • разрешение 2880 x 1800;
  • 165.2 х 254 х 6.51 мм;
  • qualcomm Snapdragon 870;
  • оперативная память 6 Гб;
  • основная камера 13 Мп;
  • android 13.x;
  • 490 г.

 

Lenovo P11 Plus 11

Особенности модели, выгодно отличающие ее от других планшетов:

  • FM-радио (работает без подключения к интернету);
  • стилус;
  • функции USB On-The-Go (OTG) (для подключения внешних устройств);
  • быстрая зарядка;
  • карты памяти.

Плюсы:

  • яркие цвета и высокая четкость;
  • отличная производительность;
  • энергоэффективность;
  • хорошая камера;
  • большая память.

Минусы:

  • нет сканера отпечатков пальцев;
  • интерфейс иногда подтормаживает;
  • разблокировка по лицу не слишком надежна.

Характеристики:

  • диагональ 11";
  • разрешение 2000x1200;
  • 258.4 х 163 х 7.5 мм;
  • mediaTek Helio G90T;
  • оперативная память 4 ГБ;
  • основная камера 13 Мп;
  • android 11.x;
  • 490 г.

 

Samsung Galaxy Tab A9

Планшет оснащен IPS-дисплеем, стереосистемой из двух динамиков, многоядерной системой, которая распределяет нагрузку и увеличивает производительность. Благодаря такой начинке гаджет хорошо справляется с большинством игр. Аккумулятора хватает на день, если использовать устройство в стандартном режиме с умеренными нагрузками.

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Плюсы:

  • microCD;
  • большая емкость батареи;
  • производительный.

Минусы:

  • не поддерживает мобильную связь.

Характеристики:

  • диагональ 8.7";
  • разрешение 1340 x 800;
  • 124.7 х 211 х 8 мм;
  • mediaTek Helio G99;
  • оперативная память 8 ГБ;
  • основная камера 8 Мп;
  • android 13.x;
  • 333 г.

 

Huawei MatePad T 10

Этот планшет создан для развлечений. Причины приобрести его:

  1. HD-экран 9.7 дюйма; 
  2. тонкая рамка и закругленные края; 
  3. два симметрично расположенных динамика; 
  4. фирменный 8-ядерный процессор Kirin 710A, благодаря которому информация обрабатывается с высокой скоростью; 
  5. режим электронной книги с защитой зрения; 
  6. специальные развлекательные и образовательные инструменты для детей с функцией родительского контроля.

Плюсы:

  • стилуса;
  • беспроводная передача данных на телевизор;
  • насыщенные цвета;
  • детализированный звук;
  • компактный.

Минусы:

  • нет поддержки Google-сервисов;
  • скромные камеры.

Характеристики:

  • диагональ 9.7";
  • разрешение 1280 x 800;
  • 240.2 х 159 х 7.9 мм;
  • hiSilicon Kirin 710A;
  • оперативная память 2 ГБ;
  • основная камера 5 Мп;
  • android 10.x;
  • 450 г.

 

Apple iPad 10.2

Своим внешним видом планшет напоминает первые айпады. В отличие от других поздних «яблочных» устройств планшет без острых граней. Корпус полностью металлический, поэтому  увесистый.

iPad 10.2 единственный в линейке, у которого вместо распространенного USB Type-C фирменный разъем Lightning, «олдскульная» кнопка Home и черная рамка по периметру активной части дисплея.

Устройство можно смело использовать вместо ноутбука, поскольку планшет способен справиться со множеством задач. С его помощью можно обрабатывать документы, создавать презентации, работать с таблицами.

Плюсы:

  • многозадачный;
  • периферийные устройства;
  • SIM-карты;
  • чистый звук.

Минусы:

  • увесистый;
  • толстая черная рамка по периметру экрана;
  • не умеет звонить через сотовые сети;
  • посредственные камеры.

Характеристики:

  • диагональ 10.2";
  • разрешение 2160 x 1620;
  • 174.1 х 250.6 х 7.5 мм;
  • apple A13 Bionic;
  • оперативная память 3 ГБ;
  • основная камера 8 Мп;
  • padOS 15;
  • 487 г.

 

Apple iPad 10.9

Компактный, передовой, производительный. Устройство подходит и для работы, и для отдыха. Качественный экран передает хорошее изображение, видео и текст. Широкий угол обзора. Отдельное внимание заслуживают камеры: основная — дает высокое качество фотографий, поддерживает функции автофокусировки и оптической стабилизации, фронтальная — позволяет делать селфи и проводить видеовстречи с хорошим качеством изображения.

Плюсы:

  • новый дизайн;
  • широкий спектр функций;
  • портативность;
  • большой ассортимент аксессуаров.

Минусы:

  • тяжелый.

Характеристики:

  • диагональ 10.9";
  • разрешение 2360 x 1640;
  • 179.5 х 248.6 х 7 мм;
  • apple A14 Bionic;
  • оперативная память 4 ГБ;
  • основная камера 12 Мп;
  • iPadOS 16;
  • 477 г.

 

Apple iPad Air

Устройство с мощным процессором для планшетов — Apple M1, благодаря чему имеет высокую производительность. Это лучший планшет на сегодняшний день. Гаджет способен обрабатывать сложные задачи без задержек. Дисплей 10.9 дюйма с IPS матрицей и разрешением 2360 х 1640 дает четкую и естественную картинку при минимуме энергопотребления и отсутствии вреда для глаз.

iPad Air — хорошее решение для творческих натур, любящих рисовать. Устройство поддерживает стилус и большое количество графических утилит.

Плюсы:

  • Touch ID;
  • передовые камеры;
  • сверхскоростная беспроводная связь;
  • мощный;
  • красивый.

Минусы:

  • нет Face ID;
  • средняя автономность.

Характеристики:

  • диагональ 10.9";
  • разрешение 2360 x 1640;
  • 178.5 х 247.6 х 6.1 мм;
  • apple M1;
  • оперативная память 8 Гб;
  • основная камера 12 Мп;
  • iPadOS 15;
  • 461 г.

 

Xiaomi Redmi Pad SE

Наверное, самый лучший планшет в плане бюджетности, который подходит для важных дел и долгожданного расслабления. Продается вместе с кабелем USB-A — USB-C, адаптером питания и чехлом с магнитной крышкой. Дисплей оснащен 11-дюймовой панелью IPS со стандартным разрешением. По бокам по два динамика, настроенные на Dolby Atmos.

Плюсы:

  • карты памяти;
  • внешние устройства;
  • стильный;
  • автономный;
  • разделение экрана в обеих ориентациях.

Минусы:

  • нет биометрической защиты;
  • нет датчика внешней освещенности;
  • медленная зарядка.

Характеристики:

  • диагональ 11";
  • разрешение 1920 x 1200;
  • 255.5 х 167.1 х 7.36 мм;
  • qualcomm Snapdragon 680;
  • оперативная память 6 ГБ;
  • основная камера 8 Мп;
  • android 13.x;
  • 478 г.

 

OnePlus Pad

Изящный и практически невесомый гаджет в металлическом корпусе. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Позиционируется как первый в мире планшет с соотношениями сторон 7:5, что подходит для чтения. Можно полноценно расположить две страницы рядом, работать с браузером, документами и другими инструментами. Хорош для игр, нагревается не сильно.

Плюсы:

  • сотовая связь;
  • microCD;
  • сканер отпечатков пальцев;
  • внешние устройства;
  • мощный;
  • качественный экран и звук.

Минусы:

  • выпускается только в зеленом цвете;
  • маловато яркости на улице.

Характеристики:

  • диагональ 11.61";
  • разрешение 2800 x 2000;
  • 258 х 189.4 х 6.54 мм;
  • mediaTek Dimensity 9000;
  • оперативная память 8 ГБ;
  • основная камера 13 Мп;
  • android 13.x;
  • 552 г.

 

Blackview Active 8 Pro

Главная изюминка планшета — защита от ударов и воды. Он оснащен аккумулятором емкостью 22 000 мА/ч (1440 часов работы в режиме ожидания в диапазоне температур -40–+60 градусов Цельсия). Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. В комплекте есть стилус.

Плюсы:

  • microCD;
  • SIM-карты;
  • прочный;
  • защита от влаги и пыли;
  • можно установить держатель;
  • производительный;
  • яркий экран и хороший звук.

Минусы:

  • толстый;
  • тяжелый.

Характеристики:

  • диагональ 10.36";
  • разрешение 200х2000;
  • 256.3 x 165.8 x 16.8мм;
  • mediaTek Helio G99;
  • оперативная память 8 Гб;
  • основная камера48 Мп;
  • dokeOS_P 3.0 на базе Android 13;
  • 976 г.

Фото внутри текста: Wazzup

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