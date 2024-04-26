Топ лучших планшетов 2024

Планшет — удобный инструмент для работы, учебы и проведения досуга. Александр Фефилов, директор по маркетингу сервиса интеграции мессенджеров Wazzup, рассмотрел двадцать гаджетов, разных по характеристикам и цене, чтобы вы могли взвесить все «за» и «против» перед покупкой. Эксперт подробно рассказал, какой планшет лучше подобрать под конкретные задачи.
Содержание
- Лучшие недорогие планшеты
- Honor Pad X8
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225
- Digma City 10 E402
- Lenovo Tab P 11
- Huawei MatePad SE
- Samsung Galaxy Tab A9
- Планшеты премиум-класса
- Apple iPad Pro 12.9
- Xiaomi Pad 6 GL
- Huawei MatePad Pro 11
- Лучшие по соотношению цена-качество
- Honor Pad 8
- Xiaomi Pad 6
- Lenovo P11 Plus 11
- Samsung Galaxy Tab A9
- Huawei MatePad T 10
- Apple iPad 10.2
- Apple iPad 10.9
- Apple iPad Air
- Xiaomi Redmi Pad SE
- OnePlus Pad
- Blackview Active 8 Pro
Лучшие недорогие планшеты
В этом разделе поможем подобрать лучшие бюджетные планшеты, а также рассмотрим их плюсы, минусы и характеристики.
Honor Pad X8
Для Honor направление планшетов относительно новое. Компания дебютировала с устройством Pad V6 в 2020 году, а затем взяла паузу. Продолжением серии стал Pad 8, а после — модель Pad X8.
У планшета простая начинка. Задняя панель сделана из алюминия в матовом темно-синем цвете, передняя — закаленное стекло с олеофобным покрытием.
Планшет достаточно тонкий — 7,6 мм и легкий — 460 граммов. Функционал традиционный: кнопки включения и громкости, микрофон, динамики, поддержка SIM-карт и карт памяти, USB-порт Tyre-C, разблокировка по лицу.
Honor Pad X8 работает практически со всеми сотовыми сетями. Продается с предустановленной версией ОС Android 12. У планшета незамысловатый интерфейс, повышенная безопасность и средняя производительность.
Плюсы:
- матрица;
- угол обзора;
- стереозвук;
- скорость загрузки;
- легкий и тонкий.
Минусы:
- корпус в одном цвете;
- нет разъема под наушники;
- долгая зарядка.
Характеристики:
- диагональ 10.1";
- разрешение 1920 х 1200;
- 240.2 х 159 х 7.6 мм;
- mediaTek Helio G80;
- оперативная память 4 Гб;
- основная камера 5 Мп;
- android 12;
- 460 г.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225
Samsung выпускает планшеты недорогие, но хорошие — они порадуют любителей чтения и онлайн-серфинга. Гаджет с небольшим экраном — 8.7 дюйма — и достаточно узкими для своего класса рамками. На выбор два объема памяти: 32 или 64 Гб встроенной и 3 или 4 Гб оперативной. Модель с базовым уровнем производительности, но качественным корпусом и неплохими картинкой и звуком. Есть версия с поддержкой мобильного интернета, но такая обойдется дороже.
Плюсы:
- доступный;
- компактный;
- есть разделение экрана;
- стереозвук.
Минусы:
- маловато мощности;
- нет мобильного интернета (только в отдельной версии);
- выступ блока камеры;
- недостаточно яркий на солнце;
- среднее олеофобное покрытие.
Характеристики:
- диагональ 8.7";
- разрешение 1340 х 800;
- 212.5 х 124.7 х 8 мм;
- mediaTek Helio P22T;
- оперативная память 3/4 Гб;
- основная камера 8 Мп;
- android 11.х;
- 371 г.
Digma City 10 E402
Позиционируются как самые дешевые хорошие планшеты эконом-класса. Черный, матовый, пластиковый, легкий и эргономичный, не выскальзывает из руки, приятен на ощупь. Надежная сборка: кнопки не залипают, нажимаются мягко. Мультитач-дисплей с разрешением 1280 х 800 позволит комфортно просматривать документы и мультимедиа, а встроенные 32 Гб — загружать стандартные приложения.
Плюсы:
- microSD;
- SIM-карта mini;
- все способы обмена данными;
- мощный.
Минусы:
- мало оперативной памяти;
- скудный мультимедийный функционал.
Характеристики:
- диагональ 10.1";
- разрешение 1280 x 800;
- 246.5 х 172 х 12.5 мм;
- unisoc (Spreadtrum) SC9863;
- оперативная память 2 Гб;
- основная камера 2 Мп;
- android 10.x;
- 520 г.
Lenovo Tab P 11
Вместе со стилусом и присоединяемой клавиатурой планшет станет хорошим инструментом как для студентов, так и офисных сотрудников. Tab P 11 позиционируется как семейный лучший недорогой планшет на сегодняшний день.
По теме: «Авито» запустил выкуп планшетов у своих пользователей
В нем можно создать несколько учетных записей. Хороший звук обеспечивают динамики с поддержкой Dolby Atmos.Одно из главных достоинств планшета — батарея, которая выдерживает день даже при полной загрузке.
Плюсы:
- влаго- и пылестойкий;
- поддержка карт памяти;
- возможность использования сторонних устройств;
- звук.
Минусы:
- медленный;
- маловато яркости для улицы;
- слабая графика;
- нет аудиоразъема.
Характеристики:
- диагональ 11";
- разрешение 2000 x 1200;
- 258.4 x 163 x 7.5 мм;
- qualcomm Snapdragon 662;
- оперативная память 4 Гб;
- основная камера 13 Мп;
- android 10.x;
- 490 г.
Huawei MatePad SE
Этот гаджет благодаря 10.4-дюймовому дисплею с разрешением 2000 х 1200 дает насыщенную и детализированную картинку, а также поддерживает несколько полезных режимов:
- Режим электронной книги. Позволяет настроить страницу по размеру экрана, выбрать комфортные для глаз яркость, цвет фона и шрифт.
- Режим защиты глаз. Можно снизить синее излучение и предотвратить усталость при длительном использовании устройства.
- Темный режим. Дает просматривать контент в темное время суток без напряжения в глазах.
Процессор Qualcomm Snapdragon 680 и оперативная память 3 Гб обеспечивают быстроту загрузки веб-страниц и плавность работы в приложениях, особенно мессенджерах. Основная камера с разрешением 5 Мп позволяет делать сочные снимки.
Есть возможность разблокировки устройства при помощи распознавания лица. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 680 и оперативной памяти 3 Гб веб-страницы и приложения загружаются и работают быстрее.
Основная камера с разрешением 5 Мп, с помощью нее можно делать сочные снимки. Есть разблокировка устройства при помощи распознавания лица. Кроме того, Huawei MatePad SE оснащен дополнительными функциями вроде акселерометра, датчика освещенности и других. Подобрать самый лучший недорогой планшет от Huawei не составит труда.
Плюсы:
- поддержка карт памяти;
- поддержка мобильного интернета;
- режим электронной книги.
Минусы:
- нет поддержки Google-сервисов;
- сложно подобрать чехол.
Характеристики:
- диагональ 10.4";
- разрешение 2000 x 1200;
- 246.9 х 156.7 х 7.9 мм;
- qualcomm Snapdragon 680;
- оперативная память 4 Гб;
- основная камера 5 Мп;
- harmonyOS 3;
- 440 г.
Samsung Galaxy Tab A9
Устройство работает шустро и плавно, можно использовать его в режиме многозадачности, когда надо моментально переключаться между разными приложениями.
У этой модели нет поддержки мобильной связи, однако выйти в интернет с Samsung Galaxy Tab A9 можно при помощи Wi-Fi или Bluetooth. При желании можно расширить объем хранилища и снять блокировку по отпечатку пальца.
Плюсы:
- изящный;
- компактный;
- производительный;
- поддерживает Google-сервисов;
- microSD;
- емкая батарея.
Минусы:
- не поддерживает сотовую связь;
- скромные камеры.
Характеристики:
- диагональ 8.7";
- разрешение 1340 x 800;
- 124.7 х 211 х 8 мм;
- mediaTek Helio G99;
- оперативная память 8 Гб;
- основная камера 8 Мп;
- android 13.x;
- 333 г.
Планшеты премиум-класса
Apple iPad Pro 12.9
Одна из самых дорогих моделей, которая по начинке может заменить собой ноутбук, хотя фирменную клавиатуру придется приобрести отдельно.
Технология IPS позволяет смотреть видео в высоком качестве, а процессор Apple M2 делает устройство производительным. Основная камера на 12 Мп выдает детализированные снимки, которых можно сделать немало благодаря встроенной памяти на 128 Гб.
Фото в тексте: Wazzup
Планшет помогает работать с графикой: с помощью стилуса Apple Pencil и приложений типа Procreate и Adobe Photoshop можно создавать профессиональные рисунки и иллюстрации. iPad Pro 12.9 поддерживает различные виды связи: Wi-Fi, сотовую (5G, 4G LTE), Bluetooth, GPS.
Плюсы:
- большой экран;
- крепкий корпус;
- многофункциональный;
- производительный;
- SIM-карты (есть версии).
Минусы:
- тяжелый;
- быстро разряжается.
Характеристики:
- диагональ 12.9";
- разрешение 2732 x 2048;
- 214.9 х 280.6 х 6.4 мм;
- apple M2;
- оперативная память 8 Гб;
- основная камера 12+10 Мп;
- iPadOS 16;
- 682 г.
Xiaomi Pad 6 GL
В комплект базовой версии устройства входят адаптер 33W и кабель USB Type-C. В левом углу задней панели расположены три контакта, необходимые для работы фирменного чехла с клавиатурой. Есть поддержка стилуса. Четыре динамика составляют стереосистему с поддержкой Dolby Atmos. Шустрая, удобная и лаконичная оболочка со множеством надстроек.
Плюсы:
- элегантный;
- тонкий;
- сочный экран;
- отличный звук;
- емкий аккумулятор.
Минусы:
- не поддерживает мобильные сети;
- нет GPS-навигации.
Характеристики:
- диагональ 11";
- разрешение 2880 x 1800;
- 253.95 x 165.18 x 6.51 мм;
- qualcomm Snapdragon 870 3200 МГц;
- оперативная память 8 Гб;
- основная камера 13 Мп;
- android 13;
- 490 г.
Huawei MatePad Pro 11
«Рабочая лошадка» с массой возможностей для редактирования документов и видео, а также онлайн-встреч, создания заметок и изображений.
Модель исполнена только в черном цвете. Корпус металлический, матовый. Лицевая сторона с олеофобным покрытием. Планшет тонкий и легкий для своей диагонали. В комплекте зарядное устройство и кабель USB Tyre-C. Аксессуары приобретаются отдельно.
По теме: Два в одном: обзор планшета Huawei MatePad Pro 13,2
Плюсы:
- хорошая производительность;
- отличный звук;
- классный цвет;
- SIM-карты nano.
Минусы:
- маркий корпус;
- нет поддержки карт памяти;
- цена как за ноутбук.
Характеристики:
- диагональ 11";
- разрешение 2560 x 1600;
- 249.2 х 160.4 х 5.9 мм;
- qualcomm Snapdragon 888;
- оперативная память 8 Гб;
- основная камера 13+8 Мп;
- harmonyOS 3;
- 449 г.
Лучшие по соотношению цена-качество
Honor Pad 8
Легкий, тонкий и безопасный для зрения планшет. Корпус цельнометаллический. На лицевой стороне гаджета антибликовое и устойчивое к появлению царапин покрытие.
Процессор Qualcomm Snapdragon 680 и оперативная память 6 Гб дают возможность быстро запускать приложения и переключаться между ними без зависаний. Благодаря восьми динамикам (высоко- и низкочастотным) звук получается объемным.
Плюсы:
- разделение экрана;
- четкость;
- мощный звук;
- автономность;
- поддержка Google-сервисов.
Минусы:
- не поддерживает SIM-карты;
- нет входа для наушников.
Характеристики:
- диагональ 12";
- разрешение 2000 х 1200;
- 278.5 х 174.1 х 6.9 мм;
- qualcomm Snapdragon 680;
- оперативная память 6 Гб;
- основная камера 5 Мп;
- android 12;
- 520 г.
Xiaomi Pad 6
Благодаря 11-дюймовому IPS-экрану с высоким разрешением и мощному процессору Qualcomm Snapdragon 870 планшет хорош для игр и просмотра видеоконтента в высоком качестве. С операционной системой Android 13 пользователи могут настраивать интерфейс по своему вкусу и скачивать приложения из Google Play.
Гаджет оснащен FM-тюнером, акселерометром, гироскопом, компасом, датчиками освещенности и приближения. Есть возможность разблокировки по лицу. Позиционируется, как лучший планшет на андроид в своем сегменте.
Плюсы:
- мощный;
- быстрая загрузка приложений;
- высококлассное звучание;
- подходит для чтения электронных книг;
- легкий;
- хорошо охлаждается.
Минусы:
- нет версии с поддержкой мобильного интернета;
- нет поддержки карт памяти.
Характеристики:
- диагональ 11";
- разрешение 2880 x 1800;
- 165.2 х 254 х 6.51 мм;
- qualcomm Snapdragon 870;
- оперативная память 6 Гб;
- основная камера 13 Мп;
- android 13.x;
- 490 г.
Lenovo P11 Plus 11
Особенности модели, выгодно отличающие ее от других планшетов:
- FM-радио (работает без подключения к интернету);
- стилус;
- функции USB On-The-Go (OTG) (для подключения внешних устройств);
- быстрая зарядка;
- карты памяти.
Плюсы:
- яркие цвета и высокая четкость;
- отличная производительность;
- энергоэффективность;
- хорошая камера;
- большая память.
Минусы:
- нет сканера отпечатков пальцев;
- интерфейс иногда подтормаживает;
- разблокировка по лицу не слишком надежна.
Характеристики:
- диагональ 11";
- разрешение 2000x1200;
- 258.4 х 163 х 7.5 мм;
- mediaTek Helio G90T;
- оперативная память 4 ГБ;
- основная камера 13 Мп;
- android 11.x;
- 490 г.
Samsung Galaxy Tab A9
Планшет оснащен IPS-дисплеем, стереосистемой из двух динамиков, многоядерной системой, которая распределяет нагрузку и увеличивает производительность. Благодаря такой начинке гаджет хорошо справляется с большинством игр. Аккумулятора хватает на день, если использовать устройство в стандартном режиме с умеренными нагрузками.
По теме: Yadro запустила продажи противоударного планшета Kvadra_T
Плюсы:
- microCD;
- большая емкость батареи;
- производительный.
Минусы:
- не поддерживает мобильную связь.
Характеристики:
- диагональ 8.7";
- разрешение 1340 x 800;
- 124.7 х 211 х 8 мм;
- mediaTek Helio G99;
- оперативная память 8 ГБ;
- основная камера 8 Мп;
- android 13.x;
- 333 г.
Huawei MatePad T 10
Этот планшет создан для развлечений. Причины приобрести его:
- HD-экран 9.7 дюйма;
- тонкая рамка и закругленные края;
- два симметрично расположенных динамика;
- фирменный 8-ядерный процессор Kirin 710A, благодаря которому информация обрабатывается с высокой скоростью;
- режим электронной книги с защитой зрения;
- специальные развлекательные и образовательные инструменты для детей с функцией родительского контроля.
Плюсы:
- стилуса;
- беспроводная передача данных на телевизор;
- насыщенные цвета;
- детализированный звук;
- компактный.
Минусы:
- нет поддержки Google-сервисов;
- скромные камеры.
Характеристики:
- диагональ 9.7";
- разрешение 1280 x 800;
- 240.2 х 159 х 7.9 мм;
- hiSilicon Kirin 710A;
- оперативная память 2 ГБ;
- основная камера 5 Мп;
- android 10.x;
- 450 г.
Apple iPad 10.2
Своим внешним видом планшет напоминает первые айпады. В отличие от других поздних «яблочных» устройств планшет без острых граней. Корпус полностью металлический, поэтому увесистый.
iPad 10.2 единственный в линейке, у которого вместо распространенного USB Type-C фирменный разъем Lightning, «олдскульная» кнопка Home и черная рамка по периметру активной части дисплея.
Устройство можно смело использовать вместо ноутбука, поскольку планшет способен справиться со множеством задач. С его помощью можно обрабатывать документы, создавать презентации, работать с таблицами.
Плюсы:
- многозадачный;
- периферийные устройства;
- SIM-карты;
- чистый звук.
Минусы:
- увесистый;
- толстая черная рамка по периметру экрана;
- не умеет звонить через сотовые сети;
- посредственные камеры.
Характеристики:
- диагональ 10.2";
- разрешение 2160 x 1620;
- 174.1 х 250.6 х 7.5 мм;
- apple A13 Bionic;
- оперативная память 3 ГБ;
- основная камера 8 Мп;
- padOS 15;
- 487 г.
Apple iPad 10.9
Компактный, передовой, производительный. Устройство подходит и для работы, и для отдыха. Качественный экран передает хорошее изображение, видео и текст. Широкий угол обзора. Отдельное внимание заслуживают камеры: основная — дает высокое качество фотографий, поддерживает функции автофокусировки и оптической стабилизации, фронтальная — позволяет делать селфи и проводить видеовстречи с хорошим качеством изображения.
Плюсы:
- новый дизайн;
- широкий спектр функций;
- портативность;
- большой ассортимент аксессуаров.
Минусы:
- тяжелый.
Характеристики:
- диагональ 10.9";
- разрешение 2360 x 1640;
- 179.5 х 248.6 х 7 мм;
- apple A14 Bionic;
- оперативная память 4 ГБ;
- основная камера 12 Мп;
- iPadOS 16;
- 477 г.
Apple iPad Air
Устройство с мощным процессором для планшетов — Apple M1, благодаря чему имеет высокую производительность. Это лучший планшет на сегодняшний день. Гаджет способен обрабатывать сложные задачи без задержек. Дисплей 10.9 дюйма с IPS матрицей и разрешением 2360 х 1640 дает четкую и естественную картинку при минимуме энергопотребления и отсутствии вреда для глаз.
iPad Air — хорошее решение для творческих натур, любящих рисовать. Устройство поддерживает стилус и большое количество графических утилит.
Плюсы:
- Touch ID;
- передовые камеры;
- сверхскоростная беспроводная связь;
- мощный;
- красивый.
Минусы:
- нет Face ID;
- средняя автономность.
Характеристики:
- диагональ 10.9";
- разрешение 2360 x 1640;
- 178.5 х 247.6 х 6.1 мм;
- apple M1;
- оперативная память 8 Гб;
- основная камера 12 Мп;
- iPadOS 15;
- 461 г.
Xiaomi Redmi Pad SE
Наверное, самый лучший планшет в плане бюджетности, который подходит для важных дел и долгожданного расслабления. Продается вместе с кабелем USB-A — USB-C, адаптером питания и чехлом с магнитной крышкой. Дисплей оснащен 11-дюймовой панелью IPS со стандартным разрешением. По бокам по два динамика, настроенные на Dolby Atmos.
Плюсы:
- карты памяти;
- внешние устройства;
- стильный;
- автономный;
- разделение экрана в обеих ориентациях.
Минусы:
- нет биометрической защиты;
- нет датчика внешней освещенности;
- медленная зарядка.
Характеристики:
- диагональ 11";
- разрешение 1920 x 1200;
- 255.5 х 167.1 х 7.36 мм;
- qualcomm Snapdragon 680;
- оперативная память 6 ГБ;
- основная камера 8 Мп;
- android 13.x;
- 478 г.
OnePlus Pad
Изящный и практически невесомый гаджет в металлическом корпусе. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Позиционируется как первый в мире планшет с соотношениями сторон 7:5, что подходит для чтения. Можно полноценно расположить две страницы рядом, работать с браузером, документами и другими инструментами. Хорош для игр, нагревается не сильно.
Плюсы:
- сотовая связь;
- microCD;
- сканер отпечатков пальцев;
- внешние устройства;
- мощный;
- качественный экран и звук.
Минусы:
- выпускается только в зеленом цвете;
- маловато яркости на улице.
Характеристики:
- диагональ 11.61";
- разрешение 2800 x 2000;
- 258 х 189.4 х 6.54 мм;
- mediaTek Dimensity 9000;
- оперативная память 8 ГБ;
- основная камера 13 Мп;
- android 13.x;
- 552 г.
Blackview Active 8 Pro
Главная изюминка планшета — защита от ударов и воды. Он оснащен аккумулятором емкостью 22 000 мА/ч (1440 часов работы в режиме ожидания в диапазоне температур -40–+60 градусов Цельсия). Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. В комплекте есть стилус.
Плюсы:
- microCD;
- SIM-карты;
- прочный;
- защита от влаги и пыли;
- можно установить держатель;
- производительный;
- яркий экран и хороший звук.
Минусы:
- толстый;
- тяжелый.
Характеристики:
- диагональ 10.36";
- разрешение 200х2000;
- 256.3 x 165.8 x 16.8мм;
- mediaTek Helio G99;
- оперативная память 8 Гб;
- основная камера48 Мп;
- dokeOS_P 3.0 на базе Android 13;
- 976 г.
Фото внутри текста: Wazzup
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Холодный старт: как начать бизнес, когда данных нет
- 2 Как защитить авторские права на фотографии: судебная практика
- 3 PDCA или цикл Деминга: этапы по улучшению процессов в бизнесе в целом, и в IT-сфере в частности
- 4 Уловки кондитеров: на что идут производители, чтобы пережить кризис в отрасли
- 5 Реестр недобросовестных поставщиков: какие ограничения ждут тех, кто в 2024 году попадёт в «черный список»
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2024
29 апреля 2024