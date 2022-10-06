Мошенники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток о мобилизации

Мошенники стали распространять вредоносные программы под видом повесток о мобилизации, предупредили в «Лаборатории Касперского». Их рассылают по электронной почте с целью украсть файлы, а также получить доступ к корпоративной почте.
Методы злоумышленников характерны для фишинговых рассылок, рассказали в компании. Они нацелены на быстроту и необдуманность действий жертвы.
В письмах говорится, что человеку нужно явиться в военкомат в назначенное время из-за неполучения повестки. «Подробная информация» содержится в прикрепленном к письму файле, якобы, в формате PDF – на самом деле это инсталлятор с вредоносной программой, которая запускается на компьютере жертвы автоматически. Ее цель – шпионаж, кража документов и получение доступа к корпоративной почте.
«Такие атаки непросто обнаружить, поэтому компаниям важно внедрять комплексные системы защиты, а также обучать сотрудников правилам кибербезопасности», – отметил руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.
В компании уточнили, что письма выглядят правдоподобно – в них содержатся ссылки на статьи УК РФ, геральдика, они выполнены в стилистике государственного ведомства.
Фото на обложке: AlyoshinE /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» ушедшей из России Siemens
- 2 В опустевших торговых центрах предложили размещать отделения «Почты России»
- 3 Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?
- 4 Автодилеры попросили отсрочку от мобилизации для мастеров
- 5 «Ангстрем» спешит обновить салоны, субсидии для выпуска электроники: главное 6 октября
ВОЗМОЖНОСТИ
06 октября 2022
09 октября 2022
09 октября 2022