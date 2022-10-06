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Мошенники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток о мобилизации

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мошенники стали распространять вредоносные программы под видом повесток о мобилизации, предупредили в «Лаборатории Касперского». Их рассылают по электронной почте с целью украсть файлы, а также получить доступ к корпоративной почте.

Мошенники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток о мобилизации

Методы злоумышленников характерны для фишинговых рассылок, рассказали в компании. Они нацелены на быстроту и необдуманность действий жертвы.

В письмах говорится, что человеку нужно явиться в военкомат в назначенное время из-за неполучения повестки. «Подробная информация» содержится в прикрепленном к письму файле, якобы, в формате PDF – на самом деле это инсталлятор с вредоносной программой, которая запускается на компьютере жертвы автоматически. Ее цель – шпионаж, кража документов и получение доступа к корпоративной почте.

«Такие атаки непросто обнаружить, поэтому компаниям важно внедрять комплексные системы защиты, а также обучать сотрудников правилам кибербезопасности», – отметил руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун. 

В компании уточнили, что письма выглядят правдоподобно – в них содержатся ссылки на статьи УК РФ, геральдика, они выполнены в стилистике государственного ведомства.

Фото на обложке: AlyoshinE / Shutterstock

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