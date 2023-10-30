Стали известны самые популярные среди россиян костюмы на Хэллоуин

Международный праздник Хэллоуин сохраняет популярность в России. В преддверии события спрос на услуги мастеров по вырезанию тыкв, тематическое оформление помещений и сдачу костюмов в аренду существенно вырос, показала аналитика «Авито Услуг» и «Авито Товаров».

Во второй половине октября спрос на тематические услуги, связанные с празднованием Хэллоуина, вырос на 78%. На платформе «Авито» продажи различных карнавальных костюмов увеличились на 63% год к году.

Дети

Самый популярный костюм для девочек в этом году — Леди Баг. После выхода одноименного мультфильм продажи такого наряда увеличились на 73%.

В топе остаются и традиционные лидеры костюмированных праздников, образ принцессы Disney в этом году подбирали в полтора раза чаще, чем годом ранее. Среди мальчиков самые популярные костюмы — наряд пирата (+60%) и Человек паук (+40).

В среднем костюм для девочки на Авито обойдется в 810 рублей, а для мальчика — в 670 рублей.

Взрослые

Среди взрослых россиянок самой привлекательной идеей для перевоплощения стала примерка образа Барби. В «Авито» высокий спрос связывают с ажиотажем вышедшего в этом году фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг. Продажи костюмов в стиле «Барби» выросли почти в два с половиной раза. Средняя цена такого наряда — 2060 рублей.

Образ ведьмы также остается в топе среди женской аудитории уже несколько лет. Такой костюм стоит в среднем 2 270 рублей, в октябре его покупали на 75% чаще, чем годом ранее.

Мужчины в этом году отдают предпочтение образам вампира или супергероя. Стоимость таких костюмов составила примерно 2 130 и 830 рублей соответственно.

Но не все россияне, отмечающие Хэллоуин, покупают сразу готовый костюм. Некоторые предпочитаю создавать уникальный образ самостоятельно.

Всевозможные маски в октябре приобретали на «Авито» в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году, а плащи — в 2,9 раза чаще.

Также вырос спрос на услуги мастеров тематического макияжа (+122%) и вечернего макияжа (+72%). Среди популярных запросов — выезд мастера на дом или прямо на вечеринку. Стоимость услуги составила в среднем от 1 тыс. рублей и варьируется в зависимости от сложности макияжа.

Есть и те, кто делает мейкап самостоятельно и покупает для этого акваргрим. В октябре продажи выросли на четверть (26%). Средний чек составил 740 рублей.

В «Авито» отмечают, что число россиян, которые отмечают Хэллоуин, растет с каждым годом. По сравнению с 2022 годом спрос на тематические услуги вырос на 74%.

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