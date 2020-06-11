HeadHunter составил список вакансий с неполной занятостью и зарплатой до 1 млн рублей
HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью. Можно работать по вечерам или неполный день и получать до 1 млн рублей.
В начале июня на hh.ru появились новые разделы временной работы в поиске вакансий. Теперь вместо одного фильтра «Временная работа» появился большой раздел «Подработка» с несколькими подразделами: разовое задание, неполный день, временная работа, от 4 часов в день, по выходным и по вечерам.
При клике на подходящий подраздел соискатель получает в поисковой выдаче вакансии с нужным графиком и форматом работы.
По собственным данным, сейчас количество вакансий на hh.ru c разовым заданием составляет 1113. Неполный день — 7 тысяч вакансий, временная работа — 6 тысяч, от 4 часов в день — 1425, по выходным — 348, по вечерам — 978.
Вот список высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью.
По вечерам:
- DevOps Engineer (Kubernetes, Docker, CI/CD) в Inca Digital Securities (Санкт-Петербург). Зарплата составляет от $5 тысяч до $8 тысяч на руки;
- Программист-разработчик 3D в «Арион» (Москва) — от 350 тысяч рублей на руки;
- Удаленный менеджер по продажам лабораторного оборудования и расходных материалов (B2B или B2G) в «Агрегатор» (Казань) — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей до вычета налогов;
- Системный аналитик (банковское ПО) в HR Development (Москва) — от 120 тысяч до 170 тысяч рублей на руки;
- Старший преподаватель английского языка в «Модерн Инглиш» (Мытищи) — от 80 тысяч рублей на руки.
Разовое задание:
- WEB-разработчик / SEO-оптимизатор (контент-копирайтер) в компанию «Система» (Рязань) — от 300 тысяч рублей на руки;
- Менеджер/руководитель направления по развитию/продвижению криптопроекта (криптообменник) в Leantech Software (Москва) — от 150 тысяч рублей до вычета налогов;
- Автор/эксперт курса по инвестированию на IPO в продюсерский центр ES (Москва) — от 150 тысяч рублей до вычета налогов;
- Менеджер по привлечению инвестиций в «Сберперсонал» (Москва) — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей до вычета налогов;
- ITSM manager в «Крона» (Омск) — от 250 тысяч до 300 тысяч рублей на руки.
Неполный день:
- Директолог-таргетолог в Agency13 (Москва) — от 55 тысяч до 250 тысяч рублей на руки;
- Программист 1С/преподаватель в «Респект» (Сочи) — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей до вычета налогов;
- Адвокат в МКА «Гильдия столичных адвокатов» (Москва) — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей на руки;
- Агент по привлечению клиентов (B2B, строительное проектирование) в «СН-Строй» (Москва) — от 350 тысяч до 1 млн рублей до вычета налогов;
- Территориальный менеджер по госпитальным продажам в «Современные медицинские технологии» (Москва) — до 300 тысяч рублей на руки.
От 4-х часов в день:
- Разработчик Python (Computer Vision/Graphics) в АК «Альянс» (Москва) — от 100 тысяч до 170 тысяч рублей на руки;
- Аккаунт-менеджер в видеопродакшн в «Женева студио» (Москва) — от 90 тысяч до 150 тысяч рублей на руки;
- Ведущий онлайн-трансляций в «Галиотис» (Симферополь) — от 70 тысяч до 150 тысяч рублей на руки;
- Python разработчик /backend developer в Family Train Inc (Санкт-Петербург) — от 100 тысяч до 140 тысяч рублей до вычета налогов;
- Front-end разработчик в ГК Moon (Москва) — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей на руки.
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