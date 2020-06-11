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HeadHunter составил список вакансий с неполной занятостью и зарплатой до 1 млн рублей

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью. Можно работать по вечерам или неполный день и получать до 1 млн рублей.

HeadHunter составил список вакансий с неполной занятостью и зарплатой до 1 млн рублей

В начале июня на hh.ru появились новые разделы временной работы в поиске вакансий. Теперь вместо одного фильтра «Временная работа» появился большой раздел «Подработка» с несколькими подразделами: разовое задание, неполный день, временная работа, от 4 часов в день, по выходным и по вечерам.

При клике на подходящий подраздел соискатель получает в поисковой выдаче вакансии с нужным графиком и форматом работы.

По собственным данным, сейчас количество вакансий на hh.ru c разовым заданием составляет 1113. Неполный день — 7 тысяч вакансий, временная работа — 6 тысяч, от 4 часов в день — 1425, по выходным — 348, по вечерам — 978.

Вот список высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью.

По вечерам:

Разовое задание:

Неполный день:

От 4-х часов в день:

Фото: Africa Studio / Shutterstock

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