HeadHunter составил список вакансий с неполной занятостью и зарплатой до 1 млн рублей

HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью. Можно работать по вечерам или неполный день и получать до 1 млн рублей.

В начале июня на hh.ru появились новые разделы временной работы в поиске вакансий. Теперь вместо одного фильтра «Временная работа» появился большой раздел «Подработка» с несколькими подразделами: разовое задание, неполный день, временная работа, от 4 часов в день, по выходным и по вечерам.

При клике на подходящий подраздел соискатель получает в поисковой выдаче вакансии с нужным графиком и форматом работы.

По собственным данным, сейчас количество вакансий на hh.ru c разовым заданием составляет 1113. Неполный день — 7 тысяч вакансий, временная работа — 6 тысяч, от 4 часов в день — 1425, по выходным — 348, по вечерам — 978.

Вот список высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью.

По вечерам:

Разовое задание:

Неполный день:

От 4-х часов в день:

Разработчик Python (Computer Vision/Graphics) в АК «Альянс» (Москва) — от 100 тысяч до 170 тысяч рублей на руки;

Аккаунт-менеджер в видеопродакшн в «Женева студио» (Москва) — от 90 тысяч до 150 тысяч рублей на руки;

Ведущий онлайн-трансляций в «Галиотис» (Симферополь) — от 70 тысяч до 150 тысяч рублей на руки;

Python разработчик /backend developer в Family Train Inc (Санкт-Петербург) — от 100 тысяч до 140 тысяч рублей до вычета налогов;

Front-end разработчик в ГК Moon (Москва) — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей на руки.