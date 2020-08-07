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HeadHunter рассказал о вакансиях без требования опыта работы с зарплатой до 230 тысяч рублей
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Анастасия Марьина
HeadHunter по просьбе Rusbase составил список высокооплачиваемых вакансий без требования опыта работы (зарплата варьируется от 70 тысяч до 230 тысяч рублей). При этом для некоторых вакансий из списка все же потребуются определенные навыки, например, свободный английский язык, аналитические способности или умение программировать.
HeadHunter рассказал о вакансиях без требования опыта работы с зарплатой до 230 тысяч рублейАнастасия Марьина
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий для кандидатов без опыта работы:
- Интернет-маркетолог в «Йенго РУ» (Москва), от 70 тысяч до 120 тысяч рублей на руки. Нужно знать английский язык на уровне не ниже B1, уметь работать с аудиторией ретаргетинга, быть вовлеченным и многозадачным.
- Инженер-исследователь в «Специальный Технологический Центр» (Санкт-Петербург). Работодатель готов заплатить от 90 тысяч до 140 тысяч рублей на руки кандидату с высшим техническим образованием, знанием C/C++, Assembler и опытом реверс-инжиниринга (IDA).
- Менеджер по маркетингу в розничной торговле в «Procter & Gamble» (Москва). Зарплата составит 95 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидату необходимо иметь диплом о высшем образовании, нестандартное мышление, владение английским языком не ниже уровня upper-Intermediate.
- Digital-продюсер в ООО «Мединдекс» (Санкт-Петербург) с зарплатой от 100 тысяч рублей на руки.
- Quant Trader/ Researcher в «Кениг Капитал Раша» (Москва). От 100 тысяч до 120 тысяч рублей на руки. Нужно знать Python/R, теорию вероятности и статистику, общие принципы работы рынка.
- Ведущий математик в «Авалон Технолоджис» (Санкт-Петербург). От 150 тысяч рублей на руки. Ключевые навыки — английский язык на уровне B1.
- Продуктовый аналитик в STC (Москва). Зарплата от 150 тысяч до 230 тысяч рублей на руки.
- Аналитик данных в «Медиалогию» (Москва). Зарплата до 200 тысяч рублей на руки. Необходимо уверенное знание Python, аналитические способности, умение работать с данными.
- Продакт-менеджер со знанием китайского языка в Digital-агентство Asia Pacific (Москва). Зарплата от $3 тысяч до вычета налогов.
- IT Application Owner в Deutsche Bank Technology Center (Москва). От 220 тысяч рублей до вычета налогов. Требуется свободное владение английским языком, способность убеждать, базовые знания SQL, Linux, Java.
Фото: Unsplash
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