HeadHunter по просьбе Rusbase составил список высокооплачиваемых вакансий без требования опыта работы (зарплата варьируется от 70 тысяч до 230 тысяч рублей). При этом для некоторых вакансий из списка все же потребуются определенные навыки, например, свободный английский язык, аналитические способности или умение программировать.

HeadHunter рассказал о вакансиях без требования опыта работы с зарплатой до 230 тысяч рублей