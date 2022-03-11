В России спрос на жилье упал до 15%

С 5 марта спрос на первичное жилье в России упал на 15%, на вторичное — на 12%. На фоне снижения доступности ипотечного кредитования и отсутствия роста доходов россиян спрос продолжит сокращаться, по итогам года при пессимистичном развитии ситуации он может упасть до 50%.

За последние три дня цены на вторичное жилье снизились на 1%, на жилье в новостройках остались прежними — их удерживают подорожание стройматериалов и инфляция, сообщили «Известия».

С 5 марта также снизилось среднее количество просмотров объявлений на вторичном рынке снизилось на 15%, следует из данных «Циан». Эксперты рекомендуют не считать это устойчивым трендом, так как 9 марта активность была такой же, как и 1 марта. Падение спроса на новостройки за последние пять дней составило 10% в городах-миллионниках.

За последние три цены на вторичку снизились на 1%, однако стоимость квартир в новостройках остается прежней — ее держат подорожание стройматериалов, инфляция. К концу года при пессимистичном сценарии спрос на вторичное жилье может рухнуть на 50%.

Участники рынка затрудняются прогнозировать динамику цен, так как в нынешних условиях обстановка меняется практически мгновенно, сказала Надежда Коркка. Но вторичный рынок в целом переоценен: даже в обычное время скидки составляют 4–8% от объявленной стоимости.

В январе инвестиции в российскую недвижимость выросли до $5,4 млрд. Это рекордная сумма с 2013 года. Основной рост обеспечил интерес рынок жилья в Санкт-Петербурге, где стоимость земли под застройку выросла на 60-70%.

После начала специальной операции спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику в 3-5 раз. По словам директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, россияне хотят приобрести недвижимость, чтобы сохранить свои сбережения. Такие заемщики хотят быстрее найти подходящую квартиру и приобрести ее, пока старое банковское предложение с умеренными ставками в силе, указала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

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