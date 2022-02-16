HyPoint вложит $15 млн в научно-исследовательский и производственный центр

Калифорнийский разработчик систем водородных топливных элементов для аэротранспорта с российскими корнями HyPoint запустил научно-исследовательскую и производственную площадку в Discovery Park в Великобритании. В развитие центра HyPoint планирует вложить $15 млн.

Всего с момента запуска стартап привлек $9.8 млн от нескольких инвесторов, одним из которых стал клуб венчурных инвесторов AngelsDeck, сообщают представители компании.

Основная проблема производителей аэротранспорта – ограниченная мощность и накопление энергии в водородных топливных элементах. С этим пытается бороться стартап по производству инновационных высокотехнологичных топливных элементов для аэротакси и воздушного транспорта HyPoint.

В марте 2021 года он представил первый действующий прототип своей системы водородных топливных элементов с турбонаддувом и воздушным охлаждением, которая позволит совершать более длительные перелеты. По данным Bloomberg, удельная мощность этой системы втрое превышает показатели стандартных.

«В новом исследовательском центре в Discovery Park мы продолжим доработку своего решения. В запуск мы инвестируем $15 млн, а к 2025 году планируем нанять более 100 сотрудников, которые будут работать с более чем 100 мегаваттами производственных мощностей», – объяснил открытие новой научно-исследовательской и производственной площадки Алексей Иваненко, CEO и сооснователь HyPoint.

По данным Simpleflying, объем рынка водородной авиации к 2030 году составит более $27 млрд, а к 2040 году он увеличится более чем в шесть раз.

Эти свидетельства активного роста рынка и технологичность решения HyPoint привлекли внимание инвесторов. В 2020 году клуб венчурных инвесторов AngelsDeck дважды инвестировал в стартап (по $350 тыс. в августе и в декабре).

«Чтобы успешно скаутить стартапы на сложном deeptech рынке и конкурировать с мейджерами за качественные сделки, необходимо инвестировать на более ранней стадии, чем именитые VC, а это значит – принимать больше риска», – подчеркнул Дмитрий Михайлов, партнёр Tidal Wave и синдикатор сделки в AngelsDeck.

Для этого, по его словам, надо разбираться в технологии глубже фондов: «Мы увидели, что применение высокотемпературной мембраны HTPM в сочетании с воздушным охлаждением вместо жидкостного в водородной топливной ячейке открывает путь водородной авиации – urban air mobility. Мы рады, что смогли принести эту сделку в AngelsDeck и убедили членов клуба, поделившись своей экспертизой».

У инвесторов нет сомнений, что в ближайшем будущем все авиапроизводители перейдут на более экологичные виды энергии, а рынок водородной авиации существенно вырастет.

AngelsDeck приветствует открытие нового исследовательского центра, который позволит стартапу масштабировать решение из прототипа в серийное производство и «приблизить начало эры авиации на экологичных видах топлива», как отметил Игорь Калошин, CEO и основатель клуба венчурных инвесторов AngelsDeck.

Кстати, если ваш стартап, как и HyPoint, тоже относится к альтернативной энергетике, вам может быть интересно участие в Speed Dating, который RB.ru проведет 15 марта вместе с Агрохолдингом «СТЕПЬ» при поддержке АФК «Система». Лучшие проекты смогут запитчить свои разработки десяти инвесторам, заинтересованным в AltEnergy. Заявки принимаются до 7 марта!

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Фото на обложке: Sam Deng / Unsplash