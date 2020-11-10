ICT Group решила инвестировать $400 млн в быстрорастущие компании

Группа компаний ICT Group планирует инвестиции в бизнес, финансируемый венчурным капиталом. Для вложений привлекательны компании с передовыми технологиями в здравоохранении, строительстве, транспорте и логистике. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ICT Group.

В три ближайших года ICT Group в раундах А направит $400 млн компаниям, находящимся на стадии роста и на более поздних стадиях. Напомним, ICT Group — материнская компания ICT Holding Ltd. Штаб-квартира находится в Москве, основателем является Александр Несис.

Компания известна своими прямыми вложениями в финансовые услуги, горнорудную отрасль, транспорт, недвижимость и промышленный девелопмент. Теперь ICT Group намерена вкладываться и в быстрорастущий сегмент компаний, финансируемых венчурным капиталом.

«Мы всегда делали упор на высокотехнологические компании с четко определенным конкурентным преимуществом. Сейчас мы расширим рамки этой стратегии для охвата более широкого круга компаний», — пояснил директор ICT Константин Янаков.

Тем не менее прямые инвестиции по-прежнему будут составлять основу портфеля ICT, заверили в компании.

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