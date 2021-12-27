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ИП с инвалидностью получат статус соцпредприятия

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минэкономразвития разработало законопроект о получении индивидуальными предпринимателями с инвалидностью и без наемных работников статуса социального предприятия. Они смогут претендовать на специальные меры поддержки: консультации, образовательные мероприятия, гранты, льготные займы.

ИП с инвалидностью получат статус соцпредприятия

Обязательное условие для получение последних — аналогичный размер софинансирования со стороны самого предприятия, а еще прохождение обучения в центре «Мой бизнес», если субъект МСП был впервые признан социальным, передают «Известия».

Для того, чтобы развить в стране социальное предпринимательство стоит расширить список направлений деятельности таких компаний, а также разработать пакет стимулов для крупного бизнеса, который сотрудничает с ними, считают эксперты.

Статус социального предприятия появился в России в 2019 году, когда были внесены изменения в федеральный закон о развитии МСП. 

Сейчас на него могут претендовать малые и средние компании, не менее половины штата которых составляют социально уязвимые категории граждан, в том числе инвалиды, а расходы на оплату их труда достигают как минимум 25%. 

При этом индивидуальные предприниматели без наемных работников, которые сами относятся к категории инвалидов, на такой статус не имеют права.

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Фото на обложке: Unsplash

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