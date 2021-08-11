Предприниматели считают денежное вознаграждение лучшей мотивацией вакцинироваться — исследование

Большинство представителей малого и среднего бизнеса считает финансовое вознаграждение самой эффективной мерой для мотивации сотрудников вакцинироваться.
Среди других мер предприниматели называли оплачиваемые выходные и ограничение допуска, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании IFORS Research.
Исследование проводилось среди тысячи представителей малого и среднего бизнеса России в июле-августе. Оценка проводилась по шкале от одного до пяти, где пять — самая эффективная мера.
Согласно исследованию, самой эффективной мерой по мнению предпринимателей является единовременное финансовое вознаграждение (4,6 баллов). На втором месте оплачиваемые выходные (4,3 балла) и ограничение допуска (4,3 балла).
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Фото: hedgehog94 / Shutterstock
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