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Предприниматели считают денежное вознаграждение лучшей мотивацией вакцинироваться — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Большинство представителей малого и среднего бизнеса считает финансовое вознаграждение самой эффективной мерой для мотивации сотрудников вакцинироваться.

Предприниматели считают денежное вознаграждение лучшей мотивацией вакцинироваться — исследование

Среди других мер предприниматели называли оплачиваемые выходные и ограничение допуска, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании IFORS Research. 

Исследование проводилось среди тысячи представителей малого и среднего бизнеса России в июле-августе. Оценка проводилась по шкале от одного до пяти, где пять — самая эффективная мера.

Согласно исследованию, самой эффективной мерой по мнению предпринимателей является единовременное финансовое вознаграждение (4,6 баллов). На втором месте оплачиваемые выходные (4,3 балла) и ограничение допуска (4,3 балла). 

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Фото:  hedgehog94 / Shutterstock

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