Предприниматели считают денежное вознаграждение лучшей мотивацией вакцинироваться — исследование

Большинство представителей малого и среднего бизнеса считает финансовое вознаграждение самой эффективной мерой для мотивации сотрудников вакцинироваться.

Среди других мер предприниматели называли оплачиваемые выходные и ограничение допуска, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании IFORS Research.

Исследование проводилось среди тысячи представителей малого и среднего бизнеса России в июле-августе. Оценка проводилась по шкале от одного до пяти, где пять — самая эффективная мера.

Согласно исследованию, самой эффективной мерой по мнению предпринимателей является единовременное финансовое вознаграждение (4,6 баллов). На втором месте оплачиваемые выходные (4,3 балла) и ограничение допуска (4,3 балла).

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Фото: hedgehog94 / Shutterstock