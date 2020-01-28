Состояние Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за одну неделю

Основатель компании Tesla Илон Маск за одну неделю увеличил свое состояние на $1,7 млрд. Это произошло после резкого роста акций Tesla на 16% и достижения компанией рыночной капитализации в $100 млрд, пишет Forbes.

Издание оценило состояние Маска в $32 млрд к 23 января. Ему принадлежит 22% акций Tesla.



По информации Blooomberg, в понедельник (20 января) состояние Маска оценивалось в $30,9 млрд, а к четвергу (24 января) увеличилось до $33,3 млрд. При этом к субботе, отмечает агентство, объем уменьшился на $300 млн.

Согласно условиям контракта 2018 года, Маск должен получать премию каждый раз, когда рыночная капитализация Tesla достигает целевых значений. Ему положен опцион в размере $2,6 млрд в акциях компании, рассчитанный на 10 лет и состоящий из 12 траншей. Планируется, что к 2028 году компания будет стоить более $650 мрлд.



Первый свой транш Маск в размере на $346 млн должен получить, когда средняя капитализация компании в течение полугода продержится на отметке $100 млрд.



Однако пока компании не удалось удержаться на этой цифре. По итогам торгов на бирже NASDAQ 21 января капитализация Tesla действительно ненадолго составила $100,1 млрд, а акции стоили $555,1. Но уже 22 января она упала до $98,6 млрд, а одна ценная бумага стала оцениваться в $547,2.

Сейчас Маску причитается минимальная зарплата гендиректора, которая, согласно законам Калифорнии, в 2018 году составляла $56,4 тысячи. В документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам США говорилось, что Маск с 2016 года отказывается от зарплаты в Tesla.



