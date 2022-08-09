Поставки российских товаров в США сократились до минимума за 18 лет

Импорт российских товаров в США в июне упал 1,7 раза по сравнению с маем — до $661 млн, что является минимумом с начала 2004 года. По сравнению с 2021 годом торговля между Россией и США сократилась в четыре раза на фоне санкций.

Американский экспорт товаров в Россию достиг нового рекордного минимума — $58 млн в июне против $77 млн в мае. Взаимный товарооборот стран в июне оказался в четыре раза меньше среднемесячного оборота между двумя Россией и США за 2021 год ($3 млрд).

Обновленные данные опубликовало Бюро переписей США, на них ссылается РБК. Россия не публикует таможенную внешнеторговую статистику с февраля.

По данным США, показатель американского импорта из России за июнь оказался самым низким с февраля 2004 года (тогда $653 млн). В мае 2022 года импорт составил $1,1 млрд, что более чем в два раза ниже среднемесячного за 2021 год на уровне $2,5 млрд.

Весной 2022 года США заблокировали импорт российских нефти и нефтепродуктов (на них приходилось около 60% импорта из России в США), морепродуктов и алмазов.

Поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза — до $13 млн.

Фото на обложке: Unsplash