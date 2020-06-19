Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в мае вырос впервые с начала года.Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research.

Несмотря на рост, индекс остался низким. Показатель поднялся до отметки 41,9, но остался ниже 50 пунктов — только цифры выше этого уровня говорят о росте бизнеса. Как отмечают авторы исследования, причина оптимизма - не фактические показатели, а ожидания, что снимут все ограничения, и бизнес вернется к нормальной работе.

По сравнению с апрелем выросли все компоненты индекса: максимальный рост был зафиксирован в блоке продаж (на 6 пунктов), минимальный — в блоке инвестиций (менее чем на 1 пункт).

Индекс рассчитывается на основе опроса предпринимателей. В майском опросе участвовали 1602 компании из всех регионов России. Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года. Только в январе индекс превысил 50 пунктов, составив 51,4 пункта.

76% опрошенных отметили снижение выручки с марта. 34% сократили производство, 13% — увеличили. Доля компаний, которые сообщили об увольнении сотрудников за последние три месяца, увеличилась с 35% до 37%. Но до 21% снизилась доля тех, кто планирует оптимизацию в будущем. Увеличивать штат намерены 18% респондентов.

34% компаний сократили инвестиции, еще 20% планируют это сделать.

Доля компаний, ожидающих дальнейшего ухудшения условий, составила 39% в апреле и 58% в мае. Улучшения ждут 24% бизнесменов.3% респондентов ответили, что решили полностью закрыть бизнес.