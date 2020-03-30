«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции россиян

«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции в крупных городах России. Компания рассчитывает индекс, который показывает, сколько людей сидит дома во время карантина.

За основу компания берет обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса». Индекс рассчитывается в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

«Яндекс» сравнивает уровень городской активности во время эпидемии коронавируса с показателями обычного дня до карантина. Города получают оценку по пятибалльной шкале. 0 баллов — уровень активности в час пик в обычный будний день, низкий уровень самоизоляции. 5 баллов — уровень активности глубокой ночью, высокий уровень самоизоляции.

На 30 марта самый высокий индекс самоизоляции в Череповце (3,9), Улан-Удэ (3,8) и Ангарске (3,7). Самый низкий — в подмосковных Котельниках (2,5). Москва и Санкт-Петербург сегодня получили по 3,1 балла.

В России действует карантин из-за эпидемии коронавируса. До 5 апреля закрыты фитнес-центры, салоны красоты, развлекательные центры. Рестораны работают только в формате доставки. В Москве объявлен режим самоизоляции для всех горожан.

Ранее «Яндекс» представил карту распространения коронавирусом. На момент публикации новости в России зафиксировано 1836 случаев заражения инфекцией.

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