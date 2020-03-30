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«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции россиян

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции в крупных городах России. Компания рассчитывает индекс, который показывает, сколько людей сидит дома во время карантина.

«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции россиян

За основу компания берет обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса». Индекс рассчитывается в городах с населением свыше 100 тысяч человек.  

«Яндекс» сравнивает уровень городской активности во время эпидемии коронавируса с показателями обычного дня до карантина. Города получают оценку по пятибалльной шкале. 0 баллов — уровень активности в час пик в обычный будний день, низкий уровень самоизоляции. 5 баллов — уровень активности глубокой ночью, высокий уровень самоизоляции. 

На 30 марта самый высокий индекс самоизоляции в Череповце (3,9), Улан-Удэ (3,8) и Ангарске (3,7). Самый низкий — в подмосковных Котельниках (2,5). Москва и Санкт-Петербург сегодня получили по 3,1 балла.

Индекс самоизоляции россиян

В России действует карантин из-за эпидемии коронавируса. До 5 апреля закрыты фитнес-центры, салоны красоты, развлекательные центры. Рестораны работают только в формате доставки. В Москве объявлен режим самоизоляции для всех горожан. 

Ранее «Яндекс» представил карту распространения коронавирусом. На момент публикации новости в России зафиксировано 1836 случаев заражения инфекцией.

Фото: robbin lee / Shutterstock

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