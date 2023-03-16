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Владелец Zara, Pull&Bear, Bershka готов вернуться в Россию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Испанская группа Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявила о готовности вернуться на российский рынок. При условии, что ситуация в России изменится. Об этом Financial Times сообщил гендиректор компании Оскар Гарсия Масейрас.

Владелец Zara, Pull&Bear, Bershka готов вернуться в Россию

Группа могла бы возобновить свою деятельность с магазинами, которые компания передает иранской Daher Group. По словам топ-менеджера, на скорое возвращение брендов пока рассчитывать не приходится.

  • В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями. 
  • Daher Group часть коллекции рассчитывает производить на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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