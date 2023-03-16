Владелец Zara, Pull&Bear, Bershka готов вернуться в Россию

Испанская группа Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявила о готовности вернуться на российский рынок. При условии, что ситуация в России изменится. Об этом Financial Times сообщил гендиректор компании Оскар Гарсия Масейрас.

Группа могла бы возобновить свою деятельность с магазинами, которые компания передает иранской Daher Group. По словам топ-менеджера, на скорое возвращение брендов пока рассчитывать не приходится.

В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.

Daher Group часть коллекции рассчитывает производить на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

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