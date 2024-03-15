Сервис inDrive привлек $150 млн инвестиций от General Catalyst

Сервис inDrive привлек $150 млн от фонда General Catalyst, сообщили в пресс-службе компании. Деньги направят на запуск новых функций и расширение на новые рынки.
Всего от General Catalyst привлечено $300 млн, предыдущий раунд состоялся в прошлом году.
Привлеченные средства компания направит на дальнейшее развитие продукта в том числе за счет разработки новых функций безопасности. Также сервис планирует расширить перечень услуг и продолжить осваивать новые рынки.
«Данное финансирование также подтверждает доверие инвесторов к устойчивому росту компании и согласие с ее миссией и целью – оказывать положительное влияние на жизнь более 1 млрд человек к 2030 году», — отметили в пресс-службе.
По словам CFO компании Дмитрия Седова, дополнительное финансирование от венчурного фонда поможет сосредоточиться на внедрении инноваций и при этом сохранить прочное финансовое положение и гибкость.
inDrive работает в 46 странах, сейчас крупнейший офис компании располагается в Казахстане, в нем работает около тысячи человек.
Самый большой офис inDrive, которая на сегодня работает в 46 странах, находится в Алматы, это около тысячи сотрудников.
- Весной прошлого года inDrive из-за санкционных рисков передал российское юрлицо структуре из Казахстана. В мае стало известно, что сервис прекратит работу в РФ. Команда компании запустила новое приложение под названием Drivee.
- Летом того же года сервис вышел на американский рынок.
- В декабре 2023 года основатель проекта Арсен Томский объявил о получении казахстанского паспорта.
Фото на обложке: sdx15 /
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