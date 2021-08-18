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Intel прекратила разработку и производство 3D-камер по технологии RealSense

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Intel сообщила о закрытии подразделения по развитию технологии компьютерного зрения RealSense. Компания планирует сосредоточиться на основных бизнес-направлениях. При этом Intel обещает выполнить текущие обязательства перед заказчиками.

Intel прекратила разработку и производство 3D-камер по технологии RealSense

Технология не была массовым продуктом Intel, а подразделение не приносило прибыли, сообщил CRN со ссылкой на представителя Intel. Как пояснили в компании, было немного клиентов, которые покупали камеры RealSense в каких-либо значительных количествах. Продукт был слишком нишевым и узкоспециализированным.

Технология компьютерного зрения RealSense позволяет взаимодействовать с компьютером при помощи жестов и мимики. Информация о глубине изображения также позволяет производить осуществлять 3D-сканирование. Камеры применялись в робототехнике и устройствах распознавания лиц.

О закрытии Intel сообщила спустя две недели после ухода со своего поста главы подразделения Саги Бен Моше.

Портфель RealSense состоял из стереоскопических и лидарных камер в различных форм-факторах, которые поддерживали высокое разрешение и высокую частоту кадров. Эти продукты работали на процессорах Intel RealSense Vision и ASIC.

В январе 2021 года Intel расширила свой портфель RealSense с помощью Intel RealSense ID, решения для аутентификации лиц на устройстве, предназначенного для интеллектуальных замков, контроля доступа, систем торговых точек и других видов устройств.

Среди клиентов Intel RealSense были стартап RightHand Robotics, который использует RealSense для роботов-сборщиков на складах, а также цифровая школа Prowise, которая использует технологию для инструмента обучения на основе жестов. Также эта технология применяется в дронах самой Intel.

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Фото на обложке: StockStudio Aerials / Shutterstock

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