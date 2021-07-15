«Бесконечность не предел». В Японии установили новый мировой рекорд по скорости передачи данных – 319 терабит в секунду. Сигнал передавали на расстоянии свыше 3 тысяч км. 319 Tбит/c – это когда фильм стандартным размером 1,45 Гб скачивается в 28 раз быстрее одной секунды.

Рекорд скорости передачи данных установили в японском Национальный институт информационных и телекоммуникационных технологий. Сигнал передавали по 4-жильному оптоволоконному кабелю на расстоянии 3001 км.

Ранее в 2018 году этот же институт достиг скорости передачи в 159 Тбит/с на 1045 км, после – в 2020 году в 172 Тбит/с на 2040 км.

319 терабит в секунду – это 40 832 гигабайта в секунду. Получается, что фильмы стандартным размером 1,45 Гб можно скачать в 28 раз быстрее одной секунды.

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