Открыта регистрация на онлайн-конференцию «Инвестиции, стартапы, венчур»

21 декабря пройдет онлайн-конференция, посвященная инвестициям, стартапам и венчурному бизнесу, а также состоится конкурс стартапов. Участие бесплатное.
Основные темы мероприятия:
- «Стартап VS Инвестор: 10 признаков потенциально успешной сделки»;
- «Маркетинговая стратегия для стартапа. Сделайте так, чтобы о вас заговорили»;
- «5 основных причин, почему стартап не достигает успеха и умирает на старте».
Среди спикеров:
- Влад Здоренко, основатель венчурной компании Startech.vc;
- Елизавета Тихер, спикер акселератора «Физтех.Старт», МФТИ, высшей школы «Останкино», Технопарка «Сколково»;
- Анна Никишина, сооснователь венчурной студии и клуба бизнес-ангелов Around Capital.
Также в рамках конференции пройдет конкурс стартапов, на котором участники должны будут за пять минут представить свой проект инвесторам. Приз за победу — 10 тысяч рублей.
Организаторы — Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области и центр «Мой бизнес». Регистрация и подробная программа — на сайте.
Фото на обложке: Elizaveta Galitckaia /
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