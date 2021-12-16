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Открыта регистрация на онлайн-конференцию «Инвестиции, стартапы, венчур»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21 декабря пройдет онлайн-конференция, посвященная инвестициям, стартапам и венчурному бизнесу, а также состоится конкурс стартапов. Участие бесплатное.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию «Инвестиции, стартапы, венчур»

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Основные темы мероприятия:

  • «Стартап VS Инвестор: 10 признаков потенциально успешной сделки»;
  • «Маркетинговая стратегия для стартапа. Сделайте так, чтобы о вас заговорили»;
  • «5 основных причин, почему стартап не достигает успеха и умирает на старте».

Среди спикеров:

  • Влад Здоренко, основатель венчурной компании Startech.vc;
  • Елизавета Тихер, спикер акселератора «Физтех.Старт», МФТИ, высшей школы «Останкино», Технопарка «Сколково»;
  • Анна Никишина, сооснователь венчурной студии и клуба бизнес-ангелов Around Capital.

Также в рамках конференции пройдет конкурс стартапов, на котором участники должны будут за пять минут представить свой проект инвесторам. Приз за победу — 10 тысяч рублей.

Организаторы — Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области и центр «Мой бизнес». Регистрация и подробная программа — на сайте

Фото на обложке: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

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