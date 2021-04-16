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Участники рынка инвестиций могут стать лауреатами премии Investment Leaders Award

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы премии Investment Leaders Award собирают заявки от претендентов. Ими могут стать компании и предприниматели из сферы инвестиций — брокеры, инвестиционные банки, управляющие организации, трейдеры и многие другие.

Участники рынка инвестиций могут стать лауреатами премии Investment Leaders Award

Номинации премии разделены на 32 категории, среди которых:

  • «Брокеры для инвестирования»,
  • «Инвестиционные компании»,
  • «Инвестиции в страховании»,
  • «Технологии инвестирования»,
  • «Доверительное управление»,
  • «Инвестиции в недвижимость»,
  • «Инвестиции в криптовалюту»,
  • «Корпоративные инвестиции»,
  • «Инвестиции в человеческий капитал»,
  • «Инвестиции в цифровизацию»,
  • «Инвестиции в регионы»,
  • «Инвестиции в бизнес»,
  • «Импакт-инвестиции»,
  • «Финансовая грамотность»,
  • «Женщины в инвестициях» и так далее.

Участников будет оценивать жюри, в состав которого вошли представители таких компаний и организаций, как Ассоциация банков России, Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, агентство Национальные кредитные рейтинги, «Финтех Лаб» и многих других.

Лауреатов объявят на Investment Leaders Forum. Следить за новостями и подать заявку можно на сайте.

Организатор — оргкомитет премии и форума «Права потребителей и качество обслуживания».

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

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