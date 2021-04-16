Участники рынка инвестиций могут стать лауреатами премии Investment Leaders Award

Организаторы премии Investment Leaders Award собирают заявки от претендентов. Ими могут стать компании и предприниматели из сферы инвестиций — брокеры, инвестиционные банки, управляющие организации, трейдеры и многие другие.
Номинации премии разделены на 32 категории, среди которых:
- «Брокеры для инвестирования»,
- «Инвестиционные компании»,
- «Инвестиции в страховании»,
- «Технологии инвестирования»,
- «Доверительное управление»,
- «Инвестиции в недвижимость»,
- «Инвестиции в криптовалюту»,
- «Корпоративные инвестиции»,
- «Инвестиции в человеческий капитал»,
- «Инвестиции в цифровизацию»,
- «Инвестиции в регионы»,
- «Инвестиции в бизнес»,
- «Импакт-инвестиции»,
- «Финансовая грамотность»,
- «Женщины в инвестициях» и так далее.
Участников будет оценивать жюри, в состав которого вошли представители таких компаний и организаций, как Ассоциация банков России, Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, агентство Национальные кредитные рейтинги, «Финтех Лаб» и многих других.
Лауреатов объявят на Investment Leaders Forum. Следить за новостями и подать заявку можно на сайте.
Организатор — оргкомитет премии и форума «Права потребителей и качество обслуживания».
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