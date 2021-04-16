Участники рынка инвестиций могут стать лауреатами премии Investment Leaders Award

Организаторы премии Investment Leaders Award собирают заявки от претендентов. Ими могут стать компании и предприниматели из сферы инвестиций — брокеры, инвестиционные банки, управляющие организации, трейдеры и многие другие.

Номинации премии разделены на 32 категории, среди которых:

«Брокеры для инвестирования»,

«Инвестиционные компании»,

«Инвестиции в страховании»,

«Технологии инвестирования»,

«Доверительное управление»,

«Инвестиции в недвижимость»,

«Инвестиции в криптовалюту»,

«Корпоративные инвестиции»,

«Инвестиции в человеческий капитал»,

«Инвестиции в цифровизацию»,

«Инвестиции в регионы»,

«Инвестиции в бизнес»,

«Импакт-инвестиции»,

«Финансовая грамотность»,

«Женщины в инвестициях» и так далее.

Участников будет оценивать жюри, в состав которого вошли представители таких компаний и организаций, как Ассоциация банков России, Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, агентство Национальные кредитные рейтинги, «Финтех Лаб» и многих других.

Лауреатов объявят на Investment Leaders Forum. Следить за новостями и подать заявку можно на сайте.

Организатор — оргкомитет премии и форума «Права потребителей и качество обслуживания».



