Владимир Путин подписал два новых закона для стимулирования инжиниринга и фермерства

Владимир Путин подписал ряд новых законов — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания правовых основ развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна и «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Оба закона направлены на стимулирование соответствующих отраслей.

Новый закон об инжиниринговых услугах и промышленном дизайне определяет само понятие «инжиниринг» и различные виды подпадающих под закон предприятий — «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции», «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленного производства».

Определяются в документе также «инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленной продукции» и «инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленного производства», «работы и (или) услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)».

Одна из важнейших задач нового закона — «организация сектора промышленного дизайна» и формирование основ для его развития в РФ в русле высоких профессиональных стандартов.

Способствовать этому будет свод требований к инжиниринговым организациям и единый реестр компаний, соответствующих этим требованиям. Составлять и поддерживать его доверят Минпромторгу РФ.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Также на портале появился закон, призванный стимулировать «устойчивое развитие сельских территорий». Изменения в законы о фермерском и сельском хозяйстве вступят в силу уже через 10 дней.

Развитию, согласно документу, будет способствовать разрешение фермерам осуществлять не связанную с сельхозпроизводством деятельность. Например, оказывать услуги сельского туризма — размещать путешественников в гостевых домах на сельхозугодьях.

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