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Gurtam запустила глобальный конкурс «IoT-проект года»

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Белорусская компания Gurtam запустила ежегодный международный конкурс IoT-проектов. Конкурс сфокусирован на телематических решениях. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.  

Gurtam запустила глобальный конкурс «IoT-проект года»

Конкурс будет проходить с 15 июня по 13 августа 2020 года. При этом заявку на участие можно подать до 30 июля 2020 года на сайте проекта. Участвовать в конкурсе может любая компания, внедряющая решения из области телематики и спутникового мониторинга. Страна базирования участника не имеет значения. Но предлагаемые проекты должны быть реализованы с 1 января 2019 года по 1 мая 2020 года.

В конкурсе предусмотрено 15 основных номинаций:

  • международные и междугородние грузоперевозки;
  • рефрижераторные перевозки;
  • общественный транспорт;
  • службы доставки;
  • вывоз и утилизация отходов;
  • сельское хозяйство;
  • хранение и перевозка топлива;
  • строительство и снос;
  • производство и транспортировка бетона;
  • техническое обслуживание зданий и сооружений;
  • службы безопасности и охраны;
  • экстренные службы;
  • персональный мониторинг;
  • стационарные объекты;
  • борьба с COVID-19.

Также будут выбраны победители в дополнительных номинациях — «Другие проекты» и «Выбор сообщества».

По заявлению организаторов конкурса, участники смогут обменяться опытом создания решений по управлению автопарком, персональному трекингу и мониторингу стационарных объектов. В результате будет сформирована доступная глобальная база знаний о телематических и IoT-проектах, пояснили в Gurtam.

Победители конкурса получат маркетинговую и PR-поддержку со стороны Gurtam, а также помощь в продвижении продукта.

Gurtam — белорусская компания-разработчик программного обеспечения с офисами в Минске, Москве, Бостоне, Дубае и Буэнос-Айресе. Основной продукт компании — Wialon, платформа спутникового мониторинга и IoT, к которой, по данным Gurtam, подключено более 2,4 млн автомобилей по всему миру.

Фото: one photo / Shutterstock

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