Gurtam запустила глобальный конкурс «IoT-проект года»

Белорусская компания Gurtam запустила ежегодный международный конкурс IoT-проектов. Конкурс сфокусирован на телематических решениях. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Конкурс будет проходить с 15 июня по 13 августа 2020 года. При этом заявку на участие можно подать до 30 июля 2020 года на сайте проекта. Участвовать в конкурсе может любая компания, внедряющая решения из области телематики и спутникового мониторинга. Страна базирования участника не имеет значения. Но предлагаемые проекты должны быть реализованы с 1 января 2019 года по 1 мая 2020 года.

В конкурсе предусмотрено 15 основных номинаций:

международные и междугородние грузоперевозки;

рефрижераторные перевозки;

общественный транспорт;

службы доставки;

вывоз и утилизация отходов;

сельское хозяйство;

хранение и перевозка топлива;

строительство и снос;

производство и транспортировка бетона;

техническое обслуживание зданий и сооружений;

службы безопасности и охраны;

экстренные службы;

персональный мониторинг;

стационарные объекты;

борьба с COVID-19.

Также будут выбраны победители в дополнительных номинациях — «Другие проекты» и «Выбор сообщества».

По заявлению организаторов конкурса, участники смогут обменяться опытом создания решений по управлению автопарком, персональному трекингу и мониторингу стационарных объектов. В результате будет сформирована доступная глобальная база знаний о телематических и IoT-проектах, пояснили в Gurtam.

Победители конкурса получат маркетинговую и PR-поддержку со стороны Gurtam, а также помощь в продвижении продукта.

Gurtam — белорусская компания-разработчик программного обеспечения с офисами в Минске, Москве, Бостоне, Дубае и Буэнос-Айресе. Основной продукт компании — Wialon, платформа спутникового мониторинга и IoT, к которой, по данным Gurtam, подключено более 2,4 млн автомобилей по всему миру.

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