Gurtam запустила глобальный конкурс «IoT-проект года»
Белорусская компания Gurtam запустила ежегодный международный конкурс IoT-проектов. Конкурс сфокусирован на телематических решениях. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.
Конкурс будет проходить с 15 июня по 13 августа 2020 года. При этом заявку на участие можно подать до 30 июля 2020 года на сайте проекта. Участвовать в конкурсе может любая компания, внедряющая решения из области телематики и спутникового мониторинга. Страна базирования участника не имеет значения. Но предлагаемые проекты должны быть реализованы с 1 января 2019 года по 1 мая 2020 года.
В конкурсе предусмотрено 15 основных номинаций:
- международные и междугородние грузоперевозки;
- рефрижераторные перевозки;
- общественный транспорт;
- службы доставки;
- вывоз и утилизация отходов;
- сельское хозяйство;
- хранение и перевозка топлива;
- строительство и снос;
- производство и транспортировка бетона;
- техническое обслуживание зданий и сооружений;
- службы безопасности и охраны;
- экстренные службы;
- персональный мониторинг;
- стационарные объекты;
- борьба с COVID-19.
Также будут выбраны победители в дополнительных номинациях — «Другие проекты» и «Выбор сообщества».
По заявлению организаторов конкурса, участники смогут обменяться опытом создания решений по управлению автопарком, персональному трекингу и мониторингу стационарных объектов. В результате будет сформирована доступная глобальная база знаний о телематических и IoT-проектах, пояснили в Gurtam.
Победители конкурса получат маркетинговую и PR-поддержку со стороны Gurtam, а также помощь в продвижении продукта.
Gurtam — белорусская компания-разработчик программного обеспечения с офисами в Минске, Москве, Бостоне, Дубае и Буэнос-Айресе. Основной продукт компании — Wialon, платформа спутникового мониторинга и IoT, к которой, по данным Gurtam, подключено более 2,4 млн автомобилей по всему миру.
Фото: one photo / Shutterstock
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