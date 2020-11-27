«Яндекс.Такси» не будет выходить на IPO

«Яндекс» больше не рассматривает возможность публичного размещения акций «Яндекс.Такси». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на операционного и финансового директора компании Грега Абовского.

Об отказе от IPO Абовский заявил в ходе онлайн-конференции с аналитиками Sberbank CIB. На решение повлияла пандемия. В этот период синергия внутри «Яндекс» увеличилась, в том числе через формирование быстро развивающихся направлений бизнеса, появившихся внутри «Яндекс.Такси».

«Мы видим, что такая платформа "Яндекса", которую мы создали, становится лучше из-за своей цельности. Поэтому IPO сервиса такси на сегодняшний день не рассматривается», — заявил он.

Сведения о проведении IPO для «Яндекс.Такси» периодически появлялись в СМИ после того, как Uber и «Яндекс» объединили бизнесы по онлайн-заказу такси в России и СНГ.

В частности, «Ведомости» в прошлом году приводили слова Абовского о намерении провести первичное размещение акций сервиса. На тот момент Forbes со ссылкой на инвестбанки писал об оценке «Яндекс.Такси» в $7,3-8,5 млрд.

Летом Bloomberg сообщило планах «Яндекса» выкупить долю Uber в «Яндекс.Такси» вместо IPO. Она составляет 38%, Uber оценил её в $1,24 млрд (по состоянию на 31 марта 2020 года).

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