Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Такси» не будет выходить на IPO

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Яндекс» больше не рассматривает возможность публичного размещения акций «Яндекс.Такси». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на операционного и финансового директора компании Грега Абовского.

«Яндекс.Такси» не будет выходить на IPO

Об отказе от IPO Абовский заявил в ходе онлайн-конференции с аналитиками Sberbank CIB. На решение повлияла пандемия. В этот период синергия внутри «Яндекс» увеличилась, в том числе через формирование быстро развивающихся направлений бизнеса, появившихся внутри «Яндекс.Такси».

«Мы видим, что такая платформа "Яндекса", которую мы создали, становится лучше из-за своей цельности. Поэтому IPO сервиса такси на сегодняшний день не рассматривается», — заявил он.

Сведения о проведении IPO для «Яндекс.Такси» периодически появлялись в СМИ после того, как Uber и «Яндекс» объединили бизнесы по онлайн-заказу такси в России и СНГ.

В частности, «Ведомости» в прошлом году приводили слова Абовского о намерении провести первичное размещение акций сервиса. На тот момент Forbes со ссылкой на инвестбанки писал об оценке «Яндекс.Такси» в $7,3-8,5 млрд.

Летом Bloomberg сообщило планах «Яндекса» выкупить долю Uber в «Яндекс.Такси» вместо IPO. Она составляет 38%, Uber оценил её в $1,24 млрд (по состоянию на 31 марта 2020 года).

Фото: vovidzha / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 ноября 2020

Startup Lab

29 ноября 2020

Санофи

29 ноября 2020

Всероссийский учебный фестиваль по алгоритмическому программированию RuCode 2.5

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма