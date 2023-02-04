Торговая комиссия США готовит иск к Amazon

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) готовит иск против Amazon на основании нескольких сделок-поглощений и многочисленных жалоб клиентов — розничных компаний, которым мегакорпорация мешает вести бизнес, произвольно применяя свои же правила, чтобы «наказывать» тех, кто отказывается от дорогостоящей логистики компании или не завышает цены.

О подготовке соответствующих судебных документов со ссылкой на анонимные источники сообщает Bloomberg. Агентство уверяет, что дело может оказаться в суде уже весной.

В ведомстве с 2019 года, когда началось расследование, накопились уже десятки заявлений, фиксирующих нарушения компанией антимонопольной политики: намеренное завышение цен, принуждение к использованию внутренних дорогостоящих логистических услуг Amazon, непрозрачные схемы подписки на Prime и др.

К этим проблемам добавилась еще одна: ФТК расследует на предмет правомерности в контексте антимонопольной политики поглощения Amazon таких компаний, как MGM Studio стоимостью $8,45 млрд, 1Life Healthcare за $3,5 млрд и Roomba iRobot за $1,65 млрд.

По словам источников, знакомых с расследованием, эти сделки могут быть включены в жалобу ФТК как доказательство того, что компания делает все возможное, чтобы стать монополистом на рынке услуг электронной торговли.

Примечательно, что поглощения небольших компаний мегакорпорациями в последнее время все чаще привлекают антимонопольное ведомство.

К примеру, ФТК расследовала приобретение Microsoft одной из ведущих на рынке игр компании Activision Blizzard и покупку Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Instagram и WhatsApp (принадлежат запрещенной Meta).

При этом суд все чаще встает на сторону бизнеса: по всем этим делам жалобы были отклонены. Более того: Reuters сегодня стало известно, что суд отклонил и просьбу ФТК запретить Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) покупать производителя контента виртуальной реальности Within Unlimited.

Памятуя о том, что нынешняя глава ФТК Лина Хан сделала себе имя благодаря новаторскому юридическому документу 2017 года, посвященному потенциальным нарушениям антимонопольного законодательства Amazon, представители корпорации усматривают в ее действиях предвзятость и стремление во что бы то ни стало засудить компанию.

Amazon попросила отстранить Хан от работы над делами корпорации, но ФТК отвергает запросы как «преждевременные».

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