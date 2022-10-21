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Isource вошел в топ-3 ведущих IT-разработчиков для промышленности

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Isource вошел в первую тройку крупнейших поставщиков собственных IT-решений из реестра отечественного ПО по версии информационно-аналитического портала TAdviser.

Isource вошел в топ-3 ведущих IT-разработчиков для промышленности

 

TAdviser в очередной раз подготовил рейтинг вендоров российского программного обеспечения. Isource дебютировал на третьей строчке рейтинга по объемам выручки.

В рамках рейтинга также был подготовлен обзор крупнейших проектов по импортозамещению ПО — цифровые решения Isource заняли третье место. Продукты экосистемы Isource помогут российским промышленным предприятиям заменить решения SAP, Oracle и др.

Суммарная выручка всех участников рейтинга поставки собственных IT-решений из реестра отечественного ПО по итогам 2021 года составила 28,8 млрд рублей. 

По версии TAdviser, ключевым драйвером импортозамещения IT в 2022 году станет организация бесперебойной работы информационных систем в новых условиях. Это будет стимулировать спрос на внутреннем рынке и создаст новые возможности для развития отечественных IT-продуктов и решений.

Фото на обложке: Ant Rozetsky / Unsplash

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