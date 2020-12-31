В новогоднюю ночь больше всего раздражают фейерверки, нетрезвые люди и «Голубые огоньки» — исследование

Исследовательский центр портала SuperJob выяснил, какие моменты встречи Нового года вызывают раздражение. Об итогах предпраздничного опроса Rusbase рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы.

Самым невыносимым оказался шум петард и салютов (16%), им особенно недовольны родители маленьких детей и хозяева домашних животных. Каждого десятого из опрошенных бесит обилие алкоголя и нетрезвых людей в новогоднюю ночь.

Раздражают также одни и те же передачи по телевизору (8%). Выбор такого ответа сопровождали комментарии: нервируют «“Голубые огоньки”, которые не меняются уже лет 30», «одни и те же артисты на ТВ», «Женя Лукашин по всем каналам».

Нездоровая пища в праздник беспокоит 3% участников опроса. Еще 2% недовольны тем, что новогодняя ночь слишком быстро заканчивается. Среди прочих раздражающих факторов россияне перечислили недосып, суету, мусор на улицах, цены на услуги такси и перебои с сотовой связью.

Опрос проводился в конце декабря 2020 года среди жителей 382 населенных пунктов из всех округов страны.

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