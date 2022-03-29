Правительство определило, кто из IT-специалистов получит отсрочку от армии

Молодые люди до 27 лет с высшим образованием и опытом работы в IT-компаниях не менее одного года получат право на отсрочку от службы в армии. Такие критерии определило правительство РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства РФ.

Претендовать на отсрочку могут специалисты и со стажем менее одного года, но для этого они должны «окончить вуз за год до момента своего назначения на должность».

Что делать компаниям: предприятия, которые хотят получить отсрочку для своих работников, должны сформировать их список и направить в Минцифры до 1 мая 2022 года. После этого ведомство направит список в Минобороны, где уже будут сформированы итоговые списки, которые направят в военкоматы.

Вузовские специальности и направления подготовки, которые дадут отсрочку: математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие — всего более 60 направлений.

Как сообщалось ранее, в России на фоне санкций Запада возникла проблема утечки IT-кадров. В 60% IT-компаний из-за этого ищут новые инструменты для работы, а в 32% остановили или уменьшили наем сотрудников. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что IT-специалисты массово уезжают из России из-за отключения страны от платежных систем и остановки контактов с крупными иностранными подрядчиками.

РАЭК прогнозировала, что из России в апреле могут уехать до 100 тысяч IT-специалистов. Между тем, в «Руссофте» полагают, что до 50% всех уехавших вернутся в течение 8–10 месяцев.

Правительство 2 марта объявило о масштабных мерах поддержки отечественной IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты и гранты для компаний, а также отсрочку от армии и льготную ипотеку для сотрудников.

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